YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. MÜSİAD İzmir: "Tedbirimizi aldık, durmak yok"

MÜSİAD İzmir: "Tedbirimizi aldık, durmak yok"

İZMİR HABERLERİ  | 23.03.2020 14:50 | Son Güncelleme

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şube Başkanı Bilal Saygılı, korona virüs salgını nedeniyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Tedbirimizi alıp ‘durmak yok yola devam’ diyoruz" dedi.MÜSİAD İzmir Şubesi, Başkan Bilal Saygılı başkanlığında, toplantılarına hız kesmeden devam ediyor.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şube Başkanı Bilal Saygılı, korona virüs salgını nedeniyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Tedbirimizi alıp ‘durmak yok yola devam’ diyoruz" dedi.
MÜSİAD İzmir Şubesi, Başkan Bilal Saygılı başkanlığında, toplantılarına hız kesmeden devam ediyor. Türkiye’de korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında MÜSİAD İzmir Şubesi haftalık yönetim kurulu toplantılarını video konferans yöntemiyle gerçekleştirerek çalışmalarını sürdürüyor. Salgının ekonomik ve sosyal boyutunun değerlendirildiği toplantıya yönetim kurulu üyeleri 27 kişi ile tam kadro katıldı. Toplantıdan sonra yazılı bir açıklama yapan Saygılı şunları kaydetti: “Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs hastalığına karşı devletimiz tarafından alınan tedbirler ve bunların uygulanmasına yönelik çıkarılan genelgeler doğrultusunda, bu süreci en az hasar ve zararla atlatabilmek için MÜSİAD ailesi olarak her birimiz üzerimize düşen sorumlulukları titizlikle yerine getirmekteyiz. Devletimiz virüs tehdidinin en kısa sürede bertaraf edilmesi için tüm imkânlarını seferber etmiş durumda. Sağlık çalışanlarımız uykularından, ailelerinden feragat ederek canla başla çalışıyor. Biz de MÜSİAD olarak, bir yandan önümüzdeki sorunun çözümü için gayret ederken, diğer yandan da geleceğimizi en güçlü şekilde inşa etmenin mücadelesini vermeye devam edeceğiz. Bunun için tedbirimizi alıp, ‘durmak yok yola devam’ diyoruz. Ülkemizin bu dönemi en az hasar ve kayıpla atlatabilmesi, avantajlı konumunu koruyabilmesi için el birliği içinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu süreçte resmi makamlardan gelen talimatları yerine getirmek ve her zamankinden çok daha dikkatli ve duyarlı olmak, sabırlı ve ferasetli davranmak hem vatandaş olarak görevimiz hem de Müslüman olarak vebalimizdir."

Saygılı ayrıca, "Kuruluşundan bugüne kadar her zorlu dönemeçte devletimizin ve halkımızın yanında ve destekçisi olmayı kendine şiar edinen MÜSİAD, bu süreçte de başta üyelerimiz olmak üzere tabandan gelen talep, şikâyet ve önerileri değerlendirerek acil eylem planları oluşturacak” ifadelerine yer verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bu kadarına pes! Sahile masa kurup okey oynadılar Bu kadarına pes! Sahile masa kurup okey oynadılar
Cemevleriyle ilgili önemli karar! Cemevleriyle ilgili önemli karar!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Devrilen kamyondan yara almadan kurtuldu

Devrilen kamyondan yara almadan kurtuldu

Çukurdan kaçmak isterken otomobili devirdi

Çukurdan kaçmak isterken otomobili devirdi

Vatandaşı zehirleyeceklerdi, belediye ekipleri engel oldu

Vatandaşı zehirleyeceklerdi, belediye ekipleri engel oldu

Antalya’da sahte içki operasyonu

Antalya’da sahte içki operasyonu

Pazarcı esnafı ile vatandaşlara maske dağıtıldı

Pazarcı esnafı ile vatandaşlara maske dağıtıldı

Migros, Sanal Market için 1.000 yeni işe alım yapacak

Migros, Sanal Market için 1.000 yeni işe alım yapacak

İzmir Namaz Vakitleri 23 Mart Pazartesi

İmsak
05:41
Sabah
07:03
Öğle
13:23
İkindi
16:50
Akşam
19:33
Yatsı
20:50

İzmir Nöbetçi Eczaneler23 Mart Pazartesi

Barın Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Ahmet Kılıç Eczanesi
Balcova
Aile Eczanesi
Balcova
Bayındır Eczanesi
Bayindir
Koçer Eczanesi
Bayrakli
Rey Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Ödemiş'te dört kişi tarafından kaçırıldığı öne sürülen genç kız bulundu

Ödemiş'te dört kişi tarafından kaçırıldığı öne sürülen genç kız bulundu

İzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

İzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

Çeşme Belediye Başkanı Oran’dan bayrak çağrısı

Çeşme Belediye Başkanı Oran’dan bayrak çağrısı

MHP’li Şahin’den İzmirlilere Fethi Sekin teşekkürü

MHP’li Şahin’den İzmirlilere Fethi Sekin teşekkürü

İzmir Bayraklı’da şehir dönüşümü hazırlığı başladı

İzmir Bayraklı’da şehir dönüşümü hazırlığı başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.