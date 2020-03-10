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MUSKİ’den işçilere 3 yıl için yüzde 34 zam

MUĞLA HABERLERİ  | 10.03.2020 13:33 | Son Güncelleme

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan 303 kadrolu işçi için Genel İş Sendikası ile yapılan toplu sözleşmede 2020 yılı için yüzde 14, 2021 ve 2022 yılları için yüzde 10 zamda anlaşıldı.2021 ve 2022 yılları için enflasyonun yüzde 10’u geçmesi durumunda yüzde 2’ye kadar olan enflasyon farkı verilecek.

MUSKİ’den işçilere 3 yıl için yüzde 34 zam

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan 303 kadrolu işçi için Genel İş Sendikası ile yapılan toplu sözleşmede 2020 yılı için yüzde 14, 2021 ve 2022 yılları için yüzde 10 zamda anlaşıldı.
2021 ve 2022 yılları için enflasyonun yüzde 10’u geçmesi durumunda yüzde 2’ye kadar olan enflasyon farkı verilecek. Üç yıllık toplamda yüzde 34 artış sağlanmış oldu.
Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan 303 kadrolu işçinin 2020-21 ve 2022 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi MUSKİ Genel Müdürü Baki Ülgen ve Genel İş Sendikası Muğla Şube Başkanı Uzay Kocabaş arasında imzalandı.
Toplu sözleşmede iki taraf da üç yıllık zam oranında yüzde 34 oranında anlaşma sağladı. Buna göre 2020 yılı için yüzde 14, 2021 ve 2022 yılları için de 303 işçiyi kapsayan toplu sözleşme gereği yüzde 10 artış ile üç yıllık toplamda yüzde 34 artış sağlandı. MUSKİ tarafından kadrolu işçilere 2021 ve 2022 yılları için enflasyonun yüzde 10’u geçmesi durumunda yüzde 2’ye kadar olan enflasyon farkı verilecek.
Genel İş Sendika Başkanı Uzay Kocabaş, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik olumsuzlukların belediyeleri de etkilediğini ve Muğla Büyükşehir Belediyesi ile sağlanan anlaşmadan mutlu olduklarını belirtti. Kocabaş, “MUSKİ Genel Müdürlüğünde çalışan 303 kadrolu işçimiz için 3 yıllık imza attık. Biliyoruz ki belediyeler ekonomik açıdan çok zor durumdalar. Her geçen gün gelirleri azalıyor. Buna rağmen sağlanan anlaşmadan mutluluk duyuyoruz. Toplu sözleşmemiz hayırlı olsun ” dedi.
Bir süre öncede Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan 336 işçinin toplu sözleşmesinde 3 yıl için yüzde 34 oranında zam yapılmıştı.

MUSKİ’den işçilere 3 yıl için yüzde 34 zam

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