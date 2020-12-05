Muşlu kadınlar AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Köy sakinlerinden Yeter Umur ise haberde Özkan Bilgin'in "Van'daki Çığ Felaketi", yaşamda Muhammed Said'in "Ateşkesin Gölgesinde Uçurtma Etkinliği" ve sporda Okan Coşkun'un "Futbol Özlemi" başlıklı karesini tercih etti.

Merkeze 45 kilometre uzaklıktaki Yukarıyongalı köyündeki kadınlar, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

Yeter Umur ise oylamayı yaparken etkilendiğini belirterek, "Fotoğrafları çeken arkadaşlara teşekkür ediyorum. Van'daki çığ felaketinin fotoğrafını gördüm, çok duygulandım. Bu çekimi yapan arkadaşa teşekkür ediyorum." dedi.

Fatma Umur da köydeki kadınlarla yılın fotoğrafı oylamasına katıldıklarını anlatarak, "Bir araya geldiğimiz köylü kadınlarla beraber 3 fotoğraf beğendik. Hepsi çok güzeldi. Çok duygusal fotoğraflar da vardı. Biz kadınlar fotoğraf yarışmasına jürilik yaptık ve 3 fotoğrafa oy verdik." ifadesini kullandı.

