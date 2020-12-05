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Muşlu kadınlar AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

MUŞ HABERLERİ  | 05.12.2020 12:13 | Son Güncelleme

Muşlu kadınlar AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Muş'ta yaşayan kadınlar, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Merkeze 45 kilometre uzaklıktaki Yukarıyongalı köyündeki kadınlar, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

Tandırda ekmek pişiren köy kadınlarından Remziye Umur, haberde Julien Martia'nın "Fransız Polisinin Göstericilere Gazlı Müdahalesi", yaşamda Yahya Sezgin'in "Nehirde Serinleme", Ali İhsan Öztürk'ün "Gün Batımında Çiftçiler", Fabio Teixeria'nın "Rio Sahillerindeki Astronotlar" ve sporda Okan Coşkun'un "Futbol Özlemi" başlıklı fotoğrafını seçti.

Köy sakinlerinden Yeter Umur ise haberde Özkan Bilgin'in "Van'daki Çığ Felaketi", yaşamda Muhammed Said'in "Ateşkesin Gölgesinde Uçurtma Etkinliği" ve sporda Okan Coşkun'un "Futbol Özlemi" başlıklı karesini tercih etti.

Kadınlardan Fatma Umur da haberde "Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle Zorlu Mücadele", yaşamda, Muhammed Said'in "Muhammed Bebeğin Mutluluğu", sporda Hüseyin Yıldız'ın "Buz Tutan Gölde Futbol" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Yeter Umur ise oylamayı yaparken etkilendiğini belirterek, "Fotoğrafları çeken arkadaşlara teşekkür ediyorum. Van'daki çığ felaketinin fotoğrafını gördüm, çok duygulandım. Bu çekimi yapan arkadaşa teşekkür ediyorum." dedi.

Fatma Umur da köydeki kadınlarla yılın fotoğrafı oylamasına katıldıklarını anlatarak, "Bir araya geldiğimiz köylü kadınlarla beraber 3 fotoğraf beğendik. Hepsi çok güzeldi. Çok duygusal fotoğraflar da vardı. Biz kadınlar fotoğraf yarışmasına jürilik yaptık ve 3 fotoğrafa oy verdik." ifadesini kullandı.

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