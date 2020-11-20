Muş'ta 120 güvenlik korucusu yemin ederek göreve başladı

"Bu kamu görevi diğerlerinden biraz özelliklidir. Namusunu, canını, malını ve ırzını korumak için size devlet silah veriyor. Bu emaneti çok iyi korumak ve muhafaza etmek sizin göreviniz. Bu artık bir namustur. Silahınızı son derece iyi koruyacaksınız. Üniformanızın hakkını vereceksiniz. Sizi terörle mücadele noktasında jandarma ve polisin yanında, çok önemli bir göreve layık gördük. Siz devletin güvenlik korucusu oldunuz. Bu herhangi bir işe girmek değil. 'Ben Türkiye Cumhuriyeti devletinin güvenlik korucusu oldum' deyin. Bu herhangi bir yerde işe girmek değil. Bu Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve onun al bayrağının taşındığı kutsal bir görev. Bunun dışında komutanlarınızın verdiği emirlere ve mevzuattaki kurallara harfiyen riayet edin."

Bunun bir kamu görevi olduğunu vurgulayan Gündüzöz, şöyle konuştu:

Kahramanların her zaman milletin vicdanında yer bulduğunu dile getiren Vali Gündüzöz, şöyle devam etti:

"Dinimizde şehit olmak en büyük mertebe. Çok büyük bir sorumluluk aldınız ve bu sorumluluğun inşallah gereğini yapacaksınız. Türkiye Cumhuriyeti devleti son derece çok güçlü bir devlet. Terör ve teröristle mücadelede başarılı bir noktaya gelindi. Devlet her zaman ayakta. Hainler hikayedir ve tarih sayfalarında yazmaz. Yazsa da lanetle anılır. Ama kahramanlar tarih kitaplarının da yazmasının ötesinde milletin vicdanlarında her zaman yer bulur. Onların amel defterleri kıyamete kadar açık olur."

- "Ettiğiniz yemini bir an bile unutmayınız"

İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen de hazırlayıcı zorunlu eğitimi başarıyla bitiren güvenlik korucularının yemin törenini büyük bir gurur ve heyecanla izlediklerini belirtti.

"Güvenlik korucularımız, şanlı bayrağımız ve namus olarak nitelendirdiğimiz silah üzerine el koyarak gür sesinizle ettiğiniz yemininiz göreviniz boyunca en zor koşullarda sizlere yol gösterecektir." diyen Şen, şunları kaydetti: