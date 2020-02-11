Muş’ta 223 güvenlik korucusu yemin etti

Muş İl Jandarma Komutanlığı tarafından 223 güvenlik korucusu için yemin töreni düzenlendi.

Muş İl Jandarma Komutanlığının düzenlendiği 2 haftalık hazırlayıcı zorunlu eğitimi başarıyla tamamlayan güvenlik korucuları göreve başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün yeni spor salonunda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Merkez Jandarma Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Ahmet Temiz tarafından 223 güvenlik korucusuna silah başında yemin ettirildi.

Törende konuşan Muş Valisi İlker Gündüzöz, bugün Muş’tan 223 güvenlik korucusunun güvenlik güçleri ailesine katıldığını söyledi. Muş’ta 2 bin 250 civarında güvenlik korucusu sayısına ulaşıldığını ifade eden Vali Gündüzöz, “Bu önemli bir rakam. Güvenlik korucuları, güvenliğin sağlanmasında, jandarma kuvvetleri ve emniyet güçlerinin yanında bizim için son derece değerli bir kuvvet. Memleketin başına pek çok iş getirmek isteyen harici ve dahili düşmanlarımız var. Türkiye Cumhuriyeti Devletine atıp tutan, Türk Silahlı Kuvvetlerine, kahraman jandarmamıza, emniyetimize, güvenlik korucularına ve bu vatan için canını dişine takmış görev yapan her kademedeki asker ya da sivil memura, bürokrata saldıran insanlar var” dedi.

İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal da; Van, Elazığ, İdlib ve İstanbul’da hayatını kaybeden vatandaşlar, şehitler ve kamu personeline Allah’tan rahmet, yaralılara şifa dileyerek konuşmasına başladı. İşlemi tamamlanan ve hazırlayıcı zorunlu eğitimi başarıyla bitiren güvenlik korucularının yemin törenini büyük bir gururla izlediklerini ifade eden Baykal, güvenlik korucularının dosta güven, düşmana korku verdiğini kaydetti. Albay Baykal, “Milletimizin gurur kaynağısınız. Güvenlik güçlerimize bu değerli gençleri kazandıran siz ailelerimizi şükran duyguları ve saygıyla selamlıyorum. Evlatlarınızla, kardeşlerinizle, eşlerinizle, babalarınızla gurur duyabilirsiniz. Ne kadar gurur duysanız azdır. Biraz önce sizleri heyecanla izledik. Şanlı bayrağımız ve namusumuz olan silahınız üzerine el koyarak gür sesinizle ettiğiniz yemininiz, göreviniz boyunca en zor koşullarda dahil sizlere yol gösterecektir” diye konuştu.

Törene; Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, vali yardımcıları, MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, askeri erkan, kamu kurum amirleri, korucu yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Tören, yapılan konuşmaların ardından sona erdi.

