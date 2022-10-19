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Muş'ta 320 çiftçiye 645 ton 802 kilogram sertifikalı tohum dağıtıldı

19.10.2022 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muş'ta 320 çiftçiye 645 ton 802 kilogram sertifikalı tohum dağıtıldı

Muş'ta "Tarım Arazilerinin Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında 320 çiftçiye yüzde 75 hibeyle 645 ton 802 kilogram yazlık buğday, arpa ve tritikale tohumu dağıtımı yapıldı.

Vali İlker Gündüzöz, Yıldız Alparslan Tarım İşletme alanında düzenlenen dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, devletin en fazla özen gösterdiği alanlardan birinin tarım olduğunu söyledi.

Tarımın en stratejik alanlardan biri haline geldiğini vurgulayan Gündüzöz, "Tarımsal ürünlerin milli güvenliği ilgilendirdiğini ve uluslararası krizlerde en fazla sıkıntı oluşan alanların enerjiyle birlikte tarımsal ürünler olduğunu sıcak gelişmelerden görüyoruz. Türkiye, hızla sanayileşen ve bir sanayi devi olma noktasında ilerleyen bir ülke ama bu ilerlemeyi sağlarken tarımı da es geçmiyoruz." diye konuştu.

Muş'un ovasıyla, otlak, mera ve çayır varlığıyla Türkiye'nin en önemli tarımsal illerinden biri olduğunu aktaran Gündüzöz, şunları kaydetti:

"Bu potansiyeli tam olarak kullandığı zaman Avrupa'yı, Orta Doğu'yu besleyecek kaynak Muş'ta var. Bugün 1 milyon 300 bin civarında küçükbaş, 350 bin büyükbaş hayvan varlığı bizim potansiyelimizin çok altında. Belki bunun on mislini ileride göreceğiz. Bu işler yatırım meselesi. Ne kadar ölçekleri büyütüp, ölçek ekonomisine uygun tarım yaparsak o kadar verim elde ederiz. Tarımda sulama ve mekanizasyon son derece önemli. Bu konularda hep önemli adımlar atıldı. Muş Ovası için sulama ihalesi DSİ tarafından dört etapta projelendirildi. Toplamda 4-5 milyar liralık çok önemli bir yatırım. Bu işin ilk etabı kasım ayında ihale edilecek. Bu açıdan da 2023'e gelindiğinde ürün rekoltemizin ve ürün çeşitliliğimizin çok daha iyi noktaya geldiğini, hak ettiği potansiyeli çok iyi bir düzeyde kullanıyor olduğunu göreceğiz. Muş, ileride sadece Türkiye'yi değil Avrupa'yı da besleyebilecek kabiliyete erişecek."

Belediye Başkanı Feyat Asya da Muş'un dağlarıyla, ovasıyla önemli bir merkez olduğunu ifade etti.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün ise 320 çiftçiye yüzde 75 hibeyle 645 ton 802 kilogram sertifikalı buğday, arpa ve tritikale tohumu dağıtımı yaptıklarını belirtti.

Törene, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, Özel İdare Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kurum amirleri ve çiftçiler katıldı.

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