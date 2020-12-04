Muş’ta 56 saatlik kısıtlama başladı

Muş’ta korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonunu kapsayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.

Tüm yurtta olduğu gibi Muş’ta korona virüsle mücadele kapsamında pazartesi günü 05.00’te sona erecek olan sokağa çıkma kısıtlaması 21.00 itibariyle başladı. Kısıtlamayla kentin en işlek caddesi olan İstasyon Caddesi sessizliğe büründü. Kısıtlamanın başlamasıyla polis ekipleri cadde ve sokaklarda denetim başlattı. Denetim sırasında kısıtlamaya uymayan vatandaşlara ekipler tarafından işlem yapıldı.

