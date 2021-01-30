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Muş’ta 82 köy yolu ulaşıma kapandı

30.01.2021 10:00 | Son Güncelleme:
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Muş’ta 82 köy yolu ulaşıma kapandı

Muş’ta iki gündür etkili olan kar yağışı, 82 köy yoluyla ulaşımı kesti.Kentte etkili olmaya devam eden kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

Muş’ta iki gündür etkili olan kar yağışı, 82 köy yoluyla ulaşımı kesti.
Kentte etkili olmaya devam eden kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. İl özel idaresi ekiplerince dünden bu yana 73 köy yolu ulaşıma açılırken, gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle 82 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapalı köy yollarıyla ilgili bilgi veren İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, merkezde 20, Bulanık’ta 3, Varto’da 45, Malazgirt’te 12, Korkut’ta 2 yerleşim yeri olmak üzere toplam 82 köy yolunun ulaşıma kapandığını bildirdi.

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