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Muş’ta ailelerin eylemi devam ediyor

22.11.2023 14:15 | Son Güncelleme:
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Muş’ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan ailelerin evlat nöbeti sürüyor.

Muş’ta ailelerin eylemi devam ediyor

Kandırılarak dağa kaçırılan çocukları için HDP Muş İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan anneler, evlat nöbetine kararlılıkla devam ediyor. Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren anneler, evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulunarak kararlı bekleyişlerini sürdürüyor. Oğlunun 7 yıldır kayıp olduğunu söyleyen Alaattin Koçhan, "Bize her gün İsrail’in Filistin’e yaptığı zulüm gibi gün geçtikçe aynı sıkıntıyı çekiyorum. Oğlum Ersin sesimi duyuyorsan devlete sığın. Devlete sığınmazsan senin sonun boş. Annen ve baban senin her gün peşinde ağlayana kadar çık gel. HDP’nin adamları çocuğumu Bursa’dan alıp Diyarbakır’a götürüp PKK’ya üye etmiş. Oradan ötesini bilmiyoruz" dedi.

Halit Altun da 2014 yılında çocuğunun İnönü Üniversitesinde okul okurken götürüldüğünü belirterek, “Sonuç itibariyle 13 yıldır bu davamızın arkasındayız. Ömrümüz var olduğu müddetçe biz bu davamızın arkasındayız. HDP ve PKK sanmasın ki biz bu çocukları götürmüşüz ve bu çocuklar sahipsiz olarak elimizdedirler. Öyle sanmasınlar. Çocuklarımız sahipsiz değildirler. Bir canımız var, onu da çocuklarımızın uğrunda vereceğiz. Biz çocuklarımızı almayana kadar elimizi bu insanların yakasından bırakmayacağız" şeklinde konuştu.

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