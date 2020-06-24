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Muş'ta cemaatle ilk sabah namazı kılındı

MUŞ HABERLERİ  | 24.06.2020 07:01 | Son Güncelleme

Muş'ta cemaatle ilk sabah namazı kılındı

Muş'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında verilen aranın ardından camilerde ilk kez sabah namazı kılındı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, tüm vakit namazlarının camilerde cemaatle kılınabileceği duyurusunun ardından kentteki camiler, sabah namazı için Kovid-19 tedbirleri alınarak ibadete hazır hale getirildi.

Salgın nedeniyle verilen aranın ardından ilk sabah namazı, kentteki tarihi Ulucami'de de eda edildi.

Camiye gelen vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uyarak namaz kıldı.

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Muş Namaz Vakitleri 24 Haziran Çarşamba

İmsak
02:52
Sabah
04:43
Öğle
12:22
İkindi
16:16
Akşam
19:50
Yatsı
21:33

Muş Nöbetçi Eczaneler24 Haziran Çarşamba

Nur Eczanesi
Merkez
Bilican Eczanesi
Bulanik
Hayat Eczanesi
Haskoy
Yeni Derman Eczanesi
Malazgirt
Şifa Eczanesi
Varto
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