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Muş’ta deneme ekimleri yapılan şeker pancarı ve patatesten elde edilen ürünler analiz edilecek

MUŞ HABERLERİ  | 06.10.2020 17:33 | Son Güncelleme

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Uygulamalı Bilimler Fakültesi Bitkisel Üretim ve Teknoloji Bölümü tarafından gerçekleştirilen iki ayrı bilimsel deneme çalışmasından elde edilen ürünler Muş Şeker Fabrikası laboratuvarlarında analiz edilecek.Geçtiğimiz günlerde Çatbaşı ve Güroymak’taki deneme alanlarında MŞÜ Rektörü Prof.

Muş’ta deneme ekimleri yapılan şeker pancarı ve patatesten elde edilen ürünler analiz edilecek

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Uygulamalı Bilimler Fakültesi Bitkisel Üretim ve Teknoloji Bölümü tarafından gerçekleştirilen iki ayrı bilimsel deneme çalışmasından elde edilen ürünler Muş Şeker Fabrikası laboratuvarlarında analiz edilecek.
Geçtiğimiz günlerde Çatbaşı ve Güroymak’taki deneme alanlarında MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat başkanlığında yapılan inceleme gezisinde patates ve şeker pancarı deneme ekimlerine dair sonuçlar yerinde incelenmiş ve ürünler yerinde kontrol edilmişti. Elde edilen ürünlerin laboratuvar analizleri için Rektör Yardımcısı ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Karadağ ve denemelerin yürütücüsü olan Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Yaşar, Muş Şeker Fabrikası yetkilileri ile bir araya geldi.
Muş Şeker Üretim Sanayi A.Ş. Genel Müdürü Turgut Kızılkaya ve İşletme Müdürü Ali Kayaaslan’ın katıldığı görüşmede Genel Müdür Kızılkaya fabrika hakkında bilgiler verdikten sonra Muş’un ekolojik koşullarında bilimsel olarak ilk defa yürütülen bu araştırma sonucunda denemelerden elde edilen numunelerin sırasıyla polar şeker oranı, arıtılmış şeker oranı ve şeker verimi kalitesi açısından Muş Şeker Fabrikasında analiz edileceğini dile getirdi.

Muş’ta deneme ekimleri yapılan şeker pancarı ve patatesten elde edilen ürünler analiz edilecek

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