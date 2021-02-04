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Muş’ta “En İyi Narkotik Polisi: Anne” projesi

04.02.2021 18:33 | Son Güncelleme:
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Muş’ta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından “En İyi Narkotik Polisi: Anne” projesi kapsamında açılan stantta vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.Kentte polis ekipleri tarafından bir AVM’de uyuşturucuyla mücadele kapsamında stant açıldı.

Muş’ta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından “En İyi Narkotik Polisi: Anne” projesi kapsamında açılan stantta vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.
Kentte polis ekipleri tarafından bir AVM’de uyuşturucuyla mücadele kapsamında stant açıldı. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Muş Emniyet Müdür Yardımcısı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Halit Bozkurt, emniyet teşkilatı olarak farkındalık oluşturmak için projeleri sürdürdüklerini ifade etti. Annelerin çocuklar üzerinde etkili iletişim kurması nedeniyle projenin ön planında anneleri tuttuklarını ifade eden Bozkurt, “Anneler, çocuğun aklında kaldığından dolayı annelerimizi ön plana çıkartıyoruz. Uyuma projesiyle narkotik konularında bize gelen her ihbarı değerlendiriyoruz. Beş dakika içerisinde belirtilen yere ekip sevk ediyoruz. Çalışmalarımız devam edecektir. Suç ve suç oluşumlarına karşı mücadelemiz kesintisiz sürdürülecektir” dedi.
Stantta bilgilendirilen vatandaşlardan Orhan Aydın Bingöl de uygulamanın çocuk ve gençler üzerinde çok faydalı olduğunu ifade etti.

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