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Muş'ta kaçak yollarla Türkiye'ye getirilen 106 bin 251 eşya ele geçirildi

MUŞ HABERLERİ  | 09.08.2020 14:36 | Son Güncelleme

Muş'ta kaçak yollarla Türkiye'ye getirilen 106 bin 251 eşya ele geçirildi

Muş'ta, yurda yasa dışı yollarla sokulan 106 bin 251 emtia (eşya) ürünü ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce emtia (eşya) kaçakçılığına yönelik operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Operasyonda 6 bin 600 tütün sarma kağıdı,
95 bin sigara filtresi,
4 bin makaron,
321 saat,
135 elektronik eşya,
99 güneş gözlüğü,
96 kozmetik ürünü olmak üzere 106 bin 251 yurt dışından kaçak yollarla ülkemize getirilen emtia (eşya) ürünleri ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakılmıştır."

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