Muş'ta karantina süresi dolan 175 kişi memleketlerine uğurlandı

Kendilerine sunulan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, yurt personeli, AFAD, Kızılay ve sağlık çalışanlarına çiçek hediye etti, yurt bahçesinde kurban kestirdi.

Misafirlerin her türlü ihtiyacını karşıladıklarını ifade eden Güler, şöyle konuştu:

"Misafirlerin beslenme, özel talepleri, bilgisayar ihtiyaçları, yurt dışından geldikleri için telefon hatlarının çıkarılması ve noter hizmetine kadar tüm ihtiyaçlarını kurumların ortak çalışmasıyla karşılamaya çalıştık. Misafirlerimiz memnuniyetlerini dile getirerek bize çiçek verdi, Kızılay'a nakdi bağışta bulundu. Ayrıca ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere kurban kestirdiler. Hepsi kendini evinde gibi hissetti. Kıbrıs'tan gelen 175 vatandaşımızın adına birer fidan diktik. Adına 'karantina hatırası' dedik. Hepsinin ismini isimliklere yazarak fidanlarına astık, bahçemizde onların hatırasını yaşatmak istedik."

Uğurlamaya, AFAD İl Müdürü Veysi As, Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Koç, Türk Kızılay Doğu Anadolu Bölge Afet Yönetim Merkezi Müdürü Baran Akar da katıldı.

