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Muş'ta şeker pancarı işleme kapasitesi günlük 5 bin 500 tona çıkarıldı

MUŞ HABERLERİ  | 17.06.2020 12:01 | Son Güncelleme

Muş'ta şeker pancarı işleme kapasitesi günlük 5 bin 500 tona çıkarıldı

Muş Şeker Üretim Sanayi AŞ Genel Müdürü Turgut Kızılkaya, yeni yatırımlarla pancar işleme kapasitesini günde 5 bin 500 tona çıkardıklarını söyledi.

Kızılkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, özelleştirme sonrası fabrikaya 2 yılda 50 milyon liralık yeni yatırım yaptıklarını vurguladı.

500 bin dolar yatırımla yeni şeker kurutma kazanı getirdiklerini belirten Kızılkaya, şunları kaydetti:

''2019 yılında 35 milyon yatırımla çok sayıda tesis yeniledik. 2020 yılında ise 15 milyon lira yeni yatırımla günlük pancar işleme kapasitesini 3 bin 600 tondan 5 bin 500 tona kadar çıkardık. Kapasiteyi artırıcı, kalite değerlerini yükseltici yatırımlarımız oldu. Çiftçimizin daha rahat pancarını teslim etmek amacıyla bu seneki yeni yatırımlarla yaklaşık 38 yıl sonra fabrikanın pancar işleme kapasitesini artırdık. Sahada ekilen pancarı da iki katına çıkmış olarak göreceğiz. Yani herkesin istediği kadar pancarı kota olarak dağıtmış olacağız."

Fabrikadaki ambalaj ünitesinin tamamen yenilendiğini aktaran Kızılkaya, şöyle dedi:

''Tam hijyenik bir sistemi getirdik. Numune alma sistemlerimizi pancar alma sistemlerimizi tamamen değiştirdik. Oldukça eski olan kantarlarımızı baştan sona kadar değiştirdik. Kristal şeker santrifüjlerini değiştirdik. İlave yatırımlar yaptık. Daha kaliteli ve güzel şeker üretimi, il ekonomisine katma değer sağlayacaktır. Bu aşamada çiftçilerimiz büyük ölçüde rahatlayacak. Fabrikamızda zaman kaybı önlenmiş olacak.''

Yıl içerisinde 1500 çiftçiden 300 bin ton pancar alacaklarını bildiren Kızılkaya, daha modern, bilimsel ve kaliteli üretimi desteklemek ve çeşitlendirmek adına fabrika içerisindeki 220 dönüm alanda pancar ekimi gerçekleştirdiklerini söyledi.

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