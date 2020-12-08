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Muş’ta silah ticareti operasyonu: 1 tutuklama

MUŞ HABERLERİ  | 08.12.2020 17:20 | Son Güncelleme

Muş’ta polis ekipleri tarafından silah ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce silah ticareti suçu ile ilgili olarak 4 Aralık 2020 günü gerçekleştirilen operasyonda; 1 kalaşnikof, 1 dürbün, 1 kalaşnikof silah üstü kapak, 2 tabanca, 3 tabanca şarjörü, 93 tabanca fişeği, 1 yivsiz av tüfeği, 42 av tüfeği fişeğinin ele geçirildiği kaydedildi.

Muş’ta silah ticareti operasyonu: 1 tutuklama

Muş’ta polis ekipleri tarafından silah ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce silah ticareti suçu ile ilgili olarak 4 Aralık 2020 günü gerçekleştirilen operasyonda; 1 kalaşnikof, 1 dürbün, 1 kalaşnikof silah üstü kapak, 2 tabanca, 3 tabanca şarjörü, 93 tabanca fişeği, 1 yivsiz av tüfeği, 42 av tüfeği fişeğinin ele geçirildiği kaydedildi. Yakalanan 3 şüpheliden 2’sinin işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldığı, 1 şüphelinin ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı ifade edildi.

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