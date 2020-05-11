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Muş'ta uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi tutuklandı

MUŞ HABERLERİ  | 11.05.2020 18:01 | Son Güncelleme

Muş'ta uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi tutuklandı

Muş Emniyet Müdürlüğü ekiplerince farklı tarihlerde durdurulan 2 araçta 462 gram metamfetaminin ele geçirilmesiyle ilgili olayda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, uyuşturucuyla mücadelenin etkin bir şekilde sürdüğü, uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmadığı belirtildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"8 Mayıs'ta Bitlis yolunda durdurulan ve içerisinde bir kişinin bulunduğu araçta yapılan aramada, ön yolcu koltuğu arka alt kısmına gizlenmiş 3 parça halinde toplam ağırlığı 293 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Ayrıca 09 Mayıs'ta Bingöl yolunda durdurulan ve içerisinde 2 kişinin bulunduğu araçta yapılan aramada 2 parça halinde toplam ağırlığı 169 gram gelen metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Yakalanan 3 kişi hakkında 'Uyuşturucu ya da uyarıcı madde imal veya ticareti yapmak' suçundan adli işlem başlatılmıştır. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı."

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