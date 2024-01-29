Muş'ta yolu kapanan köylerdeki hastalar, ekiplerin çabasıyla hastaneye ulaştırıldı

Sağlık Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmeye göre, ilçeye 40 kilometre mesafedeki Karaköy köyünde 17 yaşındaki epilepsi hastası gencin nöbetlerinin artması üzerine ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Bunun üzerine köye yönlendirilen sağlık görevlileri, yoğun kar ve tipiye rağmen İl Özel İdaresi ekiplerinin yolu açmasıyla gence ulaştı.

Evde müdahalesi yapılan ve Varto Devlet Hastanesi'ne götürülen hasta, nöbetlerinin sürmesi nedeniyle Muş Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan ilçeye bağlı Haksever köyünde de yüksek ateş şikayeti olan 6 yaşındaki çocuğu yolun kapalı olması nedeniyle hastaneye götüremeyen ailesi, yardım talebinde bulundu.

Zorlu çalışma sonucu köye giderek duruma müdahale eden sağlık ekibi, çocuğu ambulansla Varto Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı.

