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Muş'ta yolu kardan kapanan köydeki hasta için ekipler seferber oldu

02.02.2023 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muş'un Varto ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan 77 yaşındaki kadın hasta, ekiplerin çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye 25 kilometre uzaklıktaki Eryurdu köyünde rahatsızlanan Güllü Bozkurt'un yakınları, yolların kapalı olması nedeniyle hastaneye gidemeyince 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım talebinde bulundu.

Bunun üzerine bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapalı yolu açarak sağlık görevlilerinin hastaya ulaşmasını sağladı.

Evde ilk müdahalesi yapılan Bozkurt, ambulansla Varto Devlet Hastanesine götürüldü.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kar nedeniyle yolu kapanan Eryurdu köyünde yaşayan hasta için ekipleri seferber ettiklerini belirtti.

Yoğun kar ve tipi nedeniyle görüş mesafesinin zaman zaman kaybolduğunu aktaran Yentür, "Zorlu çalışma sonucu köye ulaşan ekiplerimiz, sağlık görevlileriyle hastayı hastaneye ulaştırdı. Acil durumlar için muhtarlarımızla sürekli iletişim halindeyiz. Karla mücadele çalışmalarımız devam etmektedir." dedi.

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