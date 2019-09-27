Mustafa Cengiz’in 7. derbi heyecanı

Süper Lig’in 6. haftasında Galatasaray, yarın Türk Telekom Stadyumu’nda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Bu maç, sarı-kırmızılıların başkanı Mustafa Cengiz’in de 6. derbisi olacak. Başkan Cengiz, bu maçlarda sadece 1 kez yenilgi yüzü gördü. Cengiz dönemindeki sarı-kırmızılılar, 2 defa sahadan galip ayrılırken, 3 kez de berabere kaldı.
Mustafa Cengiz döneminde oynanan 3 Fenerbahçe karşılaşması da berabere sonuçlandı.
Mustafa Cengiz başkanlığında Galatasaray’ın derbi müsabakaları şöyle:
17 MART 2018
Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0
29 NİSAN 2018
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0
2 KASIM 2018
Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 2
2 ARALIK 2018
Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0
14 NİSAN 2019
Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 1
5 MAYIS 2019
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0
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