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Mustafa Cengiz’in 7. derbi heyecanı

GALATASARAY HABERLERİ  | 27.09.2019 12:20 | Son Güncelleme

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bugüne kadar 6 kez derbi heyecanı yaşadı. Başkan Cengiz döneminde sarı-kırmızılılar, derbilerde 2 kez sahadan galip ayrılırken, 1 defa yenildi ve 3 kez de berabere kaldı.

Mustafa Cengiz’in 7. derbi heyecanı

Süper Lig’in 6. haftasında Galatasaray, yarın Türk Telekom Stadyumu’nda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Bu maç, sarı-kırmızılıların başkanı Mustafa Cengiz’in de 6. derbisi olacak. Başkan Cengiz, bu maçlarda sadece 1 kez yenilgi yüzü gördü. Cengiz dönemindeki sarı-kırmızılılar, 2 defa sahadan galip ayrılırken, 3 kez de berabere kaldı.

Mustafa Cengiz döneminde oynanan 3 Fenerbahçe karşılaşması da berabere sonuçlandı.
Mustafa Cengiz başkanlığında Galatasaray’ın derbi müsabakaları şöyle:

17 MART 2018

Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0

29 NİSAN 2018

Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0

2 KASIM 2018

Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 2

2 ARALIK 2018

Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0

14 NİSAN 2019

Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 1

5 MAYIS 2019

Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0

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Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş mustafa cengiz

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