Mustafa Cengiz: Öfke ile onların tuzağına düşmeyelim

Galatasaray Spor Kulübü’nün 114. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında yapılan törende Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz açıklamalarda bulundu. Mustafa Cengiz, ikinci defa bu törene katıldığı için gurur duyduğunu belirterek, “Hayatta benim için ne siyaset, ne devlet ve ne diğer sosyal oluşumlar beni mutlu etmez. Sizlere teşekkür ediyorum ve şükrediyorum. İbn Haldun’un içinde bulunduğumuz çetin coğrafya için bir sözü var; ‘Coğrafya kaderdir’ der. Biz bir kaderin 100 yıllardır içerisindeyiz. Bu coğrafyanın sadece karakteristlik özellikleri değil, sınırları da vardır. Bizim birçok sınırımız sorunlu. Devletimiz bu sınırları ara ara düzenlemek mecburiyetindedir. Dünyada haklı ve haksız savaşlar vardır. Biz haklı savaş olduğuna inanıyoruz. Cephedeki Mehmetçiklerimize, devletimize, milletimize kolaylıklar diliyorum. Devletimizin binlerce yıl sonsuza kadar yaşamasını diliyoruz” diye konuştu. "GALATASARAY YÜZDE YÜZ YERLİ, TAMAMI OSMANLI VATANDAŞI" Ali Sami Yen ve kurucu arkadaşlarının bu günleri görüyorsa mutlu olacağını ifade eden Başkan Cengiz, “Gönül isterdi bu lisede olsaydım. UEFA sunumlarında da şunu anlattım; ‘Lise okudunuz mu?’ dedim, ‘okuduk’ dediler. ‘Siz sınıf içi futbol oynadınız mı?’ dedim, ‘Oynadık’ dediler. ‘Peki siz sınıfta 3-5 arkadaş oturup, takım kurdunuz mu?’ dedim. Ben o formaları nasıl buldular, o 3-5 insan nasıl bir araya geldiler? Allah hep Şampiyonlar Ligi’ne götürsün bizi. Ben şuna baktım, Portekiz’den İspanya’ya İtalya'dan Almanya’ya bildiğimiz takımların kurucuları yabancı. Temel kurucuları İngiliz. Galatasaray yüzde yüz yerli, tamamı Osmanlı vatandaşı. Bunu da anlattım. Bu lisede, bu sınıflardan birinde kuruldu. Biz bundan onur duyarız” şeklinde konuştu.

"SON İKİ YILDA FUTBOLDA ALMADIK KUPA BIRAKMADIK" Ali Sami Yen’in koyduğu hedeflere ulaşmaya çalıştıklarını vurgulayan Cengiz, “Son iki yılda futbolda almadık kupa bırakmadık. 1 tane alamadık, 5 tane aldık. Son 3’ü 3’leme yaptık. Camiamıza, taraftarlara, teknik heyetimize, futbolculara ve yönetimimize teşekkür ederim. Amatörde son iki yıl kısıtlı bütçe ile gidiyoruz. Mali anlamda başarılı olmamızın köklerinde amatörler var. Siz bizi mali olarak da desteklediniz. Kısıtlı bütçe yaptığımızda da gıkınızı çıkarmadınız. Bunun için teşekkür ediyorum. Bu bütçelerle başarılar elde edildi. Bu takım ruhudur. Hem mali ham de sportif olarak yürekten kutluyorum” ifadelerini kullandı. "CEVAPLAR VERİRİZ Kİ ALTINDAN KALKAMAZLAR" Spor kulüpleri tarihinde gelir rekoru kırdıklarını belirten Mustafa Cengiz, “Son 2 yılda seyirci sayısında hiçbir takım yanımıza yanaşamıyor, kombine ve hasılatta... Biz sadece Şampiyonlar Ligi ile değil, sizlerin desteği ile buralara geldik. Bu sene de hedefimiz şampiyonluk. Camianın başkanı olarak lütfen Galatasaray’ın 2 yenilgi, 2 beraberlikle yönetime, teknik heyete ve futbolculara en önemlisi kendi kedimizi kırılgan bir hale getirmeyelim. Galatasaray birlikten doğan bir güçtür. Biz 2 mağlubiyet, 2 berberlikle yere düşmeyiz. Altınız biz, zedelenmeyiz. Bu sene yarış tüm branşlarda daha zorlu geçecek. İki yılda elde ettiğimiz başarı, ulaştığımız mali sonuçlar ve kenetlenme bazılarını rahatsız etti. Bu dışımızda gelişti. Dışımızda çok ciddi şer odakları var. Lütfen camiadan rica ediyorum; öfke ile onların tuzağına düşmeyelim. Biz çok üzüntüler yaşadık daha çok sevinçler yaşadık. Yapıcı eleştiriler her zaman baş tacıdır. Zarar verici hakaretlere, bu tip saldırlara tepki gösterirken Galatasaray vakur duruşuyla örnek olmalıdır. Biz düzeysiz eleştirilere aynı düzeysizlikle cevap veremeyiz. Biz Galatasarayız, belli bir kültürden geliyoruz. O kültürde onların seviyesine inemeyiz. Öbür yüzümüzü çevirmeyiz. Onlara öyle cevaplar veririz ki altından kalkamazlar! Aidiyet, sadakat, sahiplenme, vefa ve teşekkür Galatasarayımızın asli karakteridir. Galatasaray camiasının fıtratında bu vardır. Bazılarının dediği gibi bunların fıtratında olanı kavramaktan aciz insanların dediğine cevap veriyorum. Galatasaray’ın fıtratında doğruluk ve dürüstlüktür. Bunu özellikle belirteyim” açıklamasında bulundu.