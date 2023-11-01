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Mustafa Sandal Cadılar Bayramı'nı kutlayanlara fena patladı! "Kıyamet boyutundaki vahşeti pas geçip..."

01.11.2023 22:15 | Son Güncelleme:
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Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal Cadılar Bayramı kutlayan kişilere ateş püskürdü. Sosyal medya hesabında konuya dair bir paylaşım yapan Sandal, Filistin ile İsrail arasında gerçekleşen savaş halen devam ederken Cadılar Bayramı kutlanmasını kınadı.

Mustafa Sandal Cadılar Bayramı'nı kutlayanlara fena patladı! "Kıyamet boyutundaki vahşeti pas geçip..."

Hem şarkıları hem de özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Mustafa Sandal Cadılar Bayramı kutlamalarına fena patladı. Halen devam eden Filistin ile İsrail arasındaki savaşı öne süren Sandal, "Yaşanan kıyamet boyutundaki vahşeti pas geçip, pagan adetinize olan sadık duruşunuz enteresan." ifadelerine yer verdi.

"TAMAMEN BİR SAÇMALIK"

31 Ekim Salı günü gerçekleşen Cadılar Bayramı kutlamaları hakkında Mustafa Sandal'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Sandal paylaşımında, "Bir Pagan geleneği nasıl bize bulaştı? Ne cadısı, ne kostümü, ne şekeri, ne alaka! Görüyorum ki, bu akşam ortalıkta hiçbir problem yokmuş gibi en coşkulu şekilde birileri cadılar bayramını kutluyor. Ya siz başka bir paralel evrende yaşıyorsunuz ya da biz bambaşka bir gerçeklik yaşıyoruz! Yaşanan kıyamet boyutundaki vahşeti pas geçip, pagan adetinize olan sadık duruşunuz enteresan. Kusura bakmayın ama "Cadılar Bayramı" tamamen bir saçmalık!" ifadelerine yer verdi.

Mustafa Sandal'ın Cadılar Bayramı'nı eleştirdiği paylaşımını bir kesim desteklerken bir kesim de karşı çıktı.


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