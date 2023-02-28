Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en iyi outdoor mont markaları

Kış aylarında da dışarıda vakit geçirmek istiyor ama "Rahatıma çok düşkünüm." diyorsanız çözüm belli: outdoor montlar! "Outdoor mont ne demek?" diye merak ediyorsanız öncelikle sorunuzu hemen yanıtlayalım. Dış mekân aktiviteleri sırasında giyilen ve yağmur, kar, soğuk gibi hava şartlarının olumsuz etkilerini en aza indiren mont çeşitleri. Bu montlar sayesinde açık havanın keyfini çıkarmak istediğiniz günlerde yağmur çamur demeden kendinizi dışarı atabilir, yine de konforunuzu koruyabilirsiniz. Üstelik tüm bunları yaparken çok şık ve sportif görünebilirsiniz. Peki, görünce kalbinizin ortasından vurulacağınız montları keşfetmeye hazır mısınız?

1. Yumuşacık dokusuna hayran kalacağınız: Genius Store Erkek Softshell Mont

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Softshell kumaşının yumuşak dokusu ile onu giydiğiniz ilk andan itibaren sizi büyüleyecek Genius Store Erkek Softshell Mont, kendinizi gün boyu rahat hissetmenizi sağlıyor. Su ve rüzgâr geçirmeyen mont, doğaseverlerin bir numaralı tercihlerinden biri. İki yanında ve göğsünde yer alan üç cebi ile işlevsel bir kullanım sağlıyor.

Kapüşon detayı sayesinde kombininizi destekleyerek sportif tarzınızı ön plana çıkarıyor. Ayrıca uzun ömürlü kumaşı da montun albenisini artıyor. İçi polarlı mont sayesinde rahatlıkla outdoor aktivitelere katılabilir, eğlencenin keyfini doyasıya çıkarabilirsiniz.

2. Su ve rüzgâr geçirmez: Jack Wolfskin Taubenberg 3IN1 Erkek Mont

En iyi erkek outdoor mont markası denildiğinde akla gelen ilk seçeneklerden biri olan Jack Wolfskin, Taubenberg 3IN1 Erkek Mont modeli ile sizi zorlu hava koşullarına meydan okumaya çağırıyor. Rüzgâr geçirmeyen iç ceket, geri dönüştürülmüş sentetik elyaftan üretiliyor. Ceketin dayanıklı poları POLARTEC 200'den yapılıyor. Dış ceket ise su ve rüzgâr geçirmez TEXAPORE CORE'dan üretiliyor.

İç ve dış ceketleri ayrı ayrı giyebileceğiniz gibi ikisini fermuarla birbirine sabitleyerek de kullanabilirsiniz. Böylelikle tek alışverişte tam üç mont birden alarak bütçe dostu bir seçim yapabilirsiniz.

3. Örgü detaylardan hoşlananlara: The North Face M Gl Full Zip Erkek Outdoor Montu

"Soğuktan korunurken aynı zamanda tarzımla da beğenileri toplayayım." diyor ve bunun için outdoor mont erkek tavsiye arıyorsanız The North Face M Gl Full Zip Erkek Outdoor Montu tam bir tasarım harikası. Örgü görünümlü mont, polar görevi görerek sizi sıcak tutuyor ve böylece dolabınızın vazgeçilmezi oluyor.

Yumuşacık hissiyatı ve hafif tasarımıyla outdoor aktiviteler sırasında rahatlığınızı garanti altına alıyor. Ceketi hava koşullarına ve yapmak istediğiniz outdoor aktiviteye bağlı olarak farklı şekillerde kombinleyebilirsiniz. Modelin işlevsellik sunan ceplerinin olduğunu da belirtelim!

4. Üzerinizde yokmuş hissi sunan: Outdoor Research Axiom Jacket

Üç farklı katmanı bulunan ve su geçirmeyen Outdoor Research Axiom Jacket, hafif yapısıyla en iyi montlardan biri olabilmeyi başarıyor. Komple yapıştırılmış dikişleri ile sağlamlık vadeden mont, rüzgârın teninize nüfuz etmesini engelleyerek farkını hissettiriyor. Montun ayarlanabilir bilek tasarımı, her ölçüye uyum sağlıyor ve böylece sizi sıkıca sarıyor.

İç rüzgâr koruma şeridi bulunan tasarım, vücudunuzla bütünleşerek üzerinizde yokmuş gibi bir hissiyat yaratıyor. Nefes aldıran yapısıyla konfor sunan mont, aynı zamanda özgürce hareket edebilmenize de olanak tanıyor.

5. Gün boyu sıcacık hissetmek isteyenlere: Puma PackLITE Erkek Şişme Mont

Kendini gün boyu sıcacık hissetmek isteyenlere tavsiye edilen Puma PackLITE Erkek Şişme Mont, şık ve işlevsel tasarımıyla outdoor dünyasına damgasını vuran modellerden biri. Lacivertten siyaha dört farklı renk seçeneği bulunan mont, sokak tarzını şıklık ile buluşturmak isteyenlere eşsiz bir fırsat tanıyor.

Kaliteli kumaşıyla dayanıklılık, yan cepleri ile işlevsellik vadediyor. Rüzgâr ve su geçirmeyen tasarımı sayesinde her koşulda sizin yanınızda olması da cabası! Ayrıca modelin warmCELL teknolojisi sayesinde ısı yalıtımı yaptığını da es geçmeyelim.

6. Hem kaliteli hem şık: Skechers W Capitone Hooded Jacket

Daha önce Skechers kalitesi ile tanışmadınız mı? Öyleyse en iyi kadın outdoor mont modelleri arasında yer alan Skechers W Capitone Hooded Jacket ile bu hazzı yaşayabilirsiniz. Hem zorlu hava şartlara karşı önlem almak hem şehir hayatına ayak uydurmak isteyenlerin beğenisini toplayan mont, ısı yalıtımı yapan kaliteli dokusu sayesinde sizi sıcacık tutuyor.

Montun sağladığı bir diğer avantaj ise rahatça kombinlenebilmesi. Modeli siyah rengi sayesinde dolabınızdaki her renk kıyafet ile rahatça kombinleyebilir, böylece outdoor aktiviteler ya da şehir hayatı demeden şık ve sportif bir görünüm elde edebilirsiniz.

7. İhtiyaç duyduğunuz her an yanınızda: Salomon Sight Storm Hoodie W Kadın Outdoor Mont

AdvancedSkin teknolojili kumaşıyla her zaman kuru ve sıcak kalabilmenizi sağlayan Salomon Sight Storm Hoodie W Kadın Outdoor Mont, vücut konforunu en üst seviyede tutuyor. En zorlu hava koşullarında bile üstün performans sergileyen model, sizi en zorlu aktiviteler sırasında da destekliyor.

Montun en iyi yanlarından biri Stormloft yalıtım sayesinde kat kat giyinmenize gerek kalmaması. Bu sayede üzerinizde montun hafifliğini hissedebilir, rahatça hareket edebilirsiniz. Ayrıca montun fermuarlı yan ceplerini telefon ve cüzdan gibi eşyalarınızı koymak için kullanabilirsiniz.

8. Yağmurlu havaları sevenlere: Columbia Arcadia II Kadın Outdoor Mont

Su geçirmeyen yapısıyla yağmurlu havaları sevenlerin bir numaralı tercihlerinden olan Columbia Arcadia II Kadın Outdoor Mont, şık tasarımıyla da kullanıcılarına kendini sevdirmeyi başarıyor. Kullanışlı cepleri ve ayarlanabilen bilek tasarımı ile fonksiyonellik sunuyor. Omni-Tech membran kullanılarak üretilen model, tam dikiş mühürlemesi ile rüzgârın teninize ulaşmasını da engelliyor.

Montu özel kılan bir diğer özellik ise modelin hafifliği. Böylece değişken hava koşulları nedeniyle sıcakladığınızda montu çıkarıp rahatlıkla sırt çantanızda taşıyabilirsiniz. Modelin toplamda üç farklı renk seçeneği olduğunu da es geçmeyelim.

9. Bir kuş kadar hafif: The North Face W Stretch Down Jkt Kadın Outdoor Montu

Su itici kumaşı sayesinde yağışlı havalarda bile gönül rahatlığıyla giyebileceğiniz The North Face W Stretch Down Jkt Kadın Outdoor Montu, soğuğa meydan okurken aynı zamanda bir kuş kadar da hafif olabilmeyi başarıyor. Üstelik kaliteli dokusu ile sizi dondurucu soğuklardan korumayı vadediyor.

İşe, okula veya spor yapmaya giderken kaz tüyü montu giyebilir; günün her saati konforun tadını çıkarabilirsiniz. Vücuda oturan yapısı sayesinde özgürce hareket etmenizi sağlayan model ile size sadece anın tadını çıkarmak kalıyor.

10. Rengârenk bir model: Columbia Oso Mountain Insulated Erkek Mont

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Columbia Oso Mountain Insulated Erkek Mont, Omni-Heat ısı yansıtma teknolojisi gibi üstün özellikleri ile bir monttan daha fazlası. Rüzgâr ve su geçirmeyen mont, outdoor aktiviteler sırasında ilk tercihiniz olacak nitelikteki ürünlerden biri.

Kapüşonlu mont sayesinde sadece gövdenizi ve kollarınızı değil, ensenizi ve başınızı da sıcak tutabilirsiniz. Üstelik montun fermuarlı cepleri sayesinde kişisel eşyalarınızı yanınızda güvenle taşımanız da mümkün. Montun çok sevilen bir diğer güzelliği ise renk bloklu olması. Sarı, kahverengi ve siyah renklerin uyumu sayesinde girdiğiniz ortamlarda dikkatleri üzerinizde toplayabilirsiniz.