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Mustafa Sandal Özgür Özel'in o görüntüsüne sinirlendi! "Ülke yangın yeri ancak..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
08.10.2024 12:46
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Gündemi yakından takip eden ve her fırsatta paylaşım da yapan Mustafa Sandal Özgür Özel'in dokuma tezgahındaki fotoğraflarını paylaşarak isyan etti. İşte gündem olan o yorum...

Mustafa Sandal Özgür Özel'in o görüntüsüne sinirlendi! "Ülke yangın yeri ancak..."

Mustafa Sandal, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’i eleştirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay Arsuz'da, Füsun Sayek Sağlık ve Eğitim Geliştirme Derneği'nde bulunan dokuma atölyesini ziyaret etti.

Partisinin MYK toplantısı öncesinde, burada kadın dokumacılarla bir araya gelen Özel, dokumacılarla sohbet etti. Kadın dokumacılar Özel'e ve eşi Didem Özel'e kendi dokudukları atkılardan hediye etti. Dokuma tezgahının nasıl çalıştığını dinleyen Özel, tezgahın başına oturarak atkı dokudu.

"BİZ ANLAMIYORUZ"

O anlar sosyal medyada çok konuşuldu. Mustafa Sandal da görüntüleri görünce dayanamadı.

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Özel’in fotoğrafını yayınlayan şarkıcı, “Arkadaşlar evet ülke yangın yeri ancak ana muhalefet lideri inanılmaz bir subliminal mesaj veriyor; ‘ilmik ilmik örüyorum, bekleyin’ diyor! Biz anlayamıyoruz” diyerek, ana muhalefet lideri Özel’e tepki gösterdi.

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Özgür Özel
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