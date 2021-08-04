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  4. Orman yangınıyla mücadele eden İbrahim Çelikkol'dan mesaj: Dualarınız sayesinde Turgut'ta bir dağı kurtardık

Orman yangınıyla mücadele eden İbrahim Çelikkol'dan mesaj: Dualarınız sayesinde Turgut'ta bir dağı kurtardık

04.08.2021 21:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, Muğla Marmaris'teki orman yangının en ön saflarda alevlerle mücadele ediyor. Şarkıcı Mustafa Sandal arkadaşı İbrahim Çelikkol'dan gelen mesajı paylaştı.

Orman yangınıyla mücadele eden İbrahim Çelikkol'dan mesaj: Dualarınız sayesinde Turgut'ta bir dağı kurtardık

Şarkıcı Mustafa Sandal Instagram hesabından, oyuncu İbrahim Çelikkol'un Muğla'daki yangın söndürme çalışmalarına katıldığı görüntüleri paylaştı. Alevlerin ortasında çekilen görüntülerde İbrahim Çelikkol'un en ön safta yangına müdahale ettiği dikkat çekmişti.

Sandal, sahada ekiplerle birlikte görev yapan Çelikkol'dan gelen mesajı ve kareyi de paylaştı. 'İbrahim ve Onur kardeşimden mesaj var' yazan Sandal o mesajı paylaştı:

Oyuncu İbrahim Çelikkol, Milas'taki orman yangınına ön saflarda müdahale ediyorOyuncu İbrahim Çelikkol, Milas'taki orman yangınına ön saflarda müdahale ediyor

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"Burada, yazılanları pek takip edemiyoruz ama Mustafa ağebeyimiz iyi dilek ve dualarınızı iletti. Dün akşamki dualarınız sayesinde Turgut'ta bir dağı kurtardık. Dualarınız için minnettarız. Şimdi biraz yorgun düştük ve soluklanmak için ara verdik. Allah razı olsun sizlerden. Biz ve dostlarımız tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz"

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Anahtar Kelimeler:
İbrahim Çelikkol Mustafa Sandal
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