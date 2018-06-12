Mustafa Saymak Çaykur Rizespor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, gurbetçi oyuncu Mustafa Saymak ile 3 yıllık anlaşma imzaladı.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Hollanda Lig’i PEC Zwolle takımında forma giyen gurbetçi orta saha oyuncusu Mustafa Saymak ile her konuda anlaştıklarını, yapılan sağlık kontrollerinin ardından Mehmet Cengiz Tesisleri'nde kendisini 3 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.
Açıklamada, geçtiğimiz sezon 31 maçta görev alan 25 yaşındaki Mustafa Saymak'ın takımı adına 11 gol kaydettiği ifade edildi.
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