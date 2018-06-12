SPOR

Mustafa Saymak Çaykur Rizespor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 12.06.2018 20:35 | Son Güncelleme

Çaykur Rizespor, Hollanda Eredivisie Lig’i PEC Zwolle takımında forma giyen gurbetçi orta saha oyuncusu Mustafa Saymak’ı, imzaladığı 3 yıllık sözleşme ile yeşil-mavili renklere bağladı.

Mustafa Saymak Çaykur Rizespor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, gurbetçi oyuncu Mustafa Saymak ile 3 yıllık anlaşma imzaladı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Hollanda Lig’i PEC Zwolle takımında forma giyen gurbetçi orta saha oyuncusu Mustafa Saymak ile her konuda anlaştıklarını, yapılan sağlık kontrollerinin ardından Mehmet Cengiz Tesisleri'nde kendisini 3 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.

Açıklamada, geçtiğimiz sezon 31 maçta görev alan 25 yaşındaki Mustafa Saymak'ın takımı adına 11 gol kaydettiği ifade edildi.

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