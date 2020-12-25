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Mustafa Tokgöz: "Sürekli hakemleri konuşarak bir yere varamayız"

KAYSERİ HABERLERİ  | 25.12.2020 09:12 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, Konyaspor maçında sergilenen futbolu eleştirdi.Hes Kablo Kayserispor’da moraller bozuk, yüzler gülmüyor.

Mustafa Tokgöz: "Sürekli hakemleri konuşarak bir yere varamayız"

Hes Kablo Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, Konyaspor maçında sergilenen futbolu eleştirdi.
Hes Kablo Kayserispor’da moraller bozuk, yüzler gülmüyor. Konyaspor maçında sergilenen futbol ve alınan yenilgi ile ilgili açıklama yapan Hes Kablo Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, "Hakem kararlarından önce kendi oyunumuzu eleştirmemiz gerek" dedi.
Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, "Haftalardır galip gelemiyorduk ve bugün kazanmayı çok istedik. Maçın ilk yarısında iyi oynadık. Bana göre gri bir penaltı pozisyonu sonrasında golü bulduk. İkinci yarıda ise farklı bir oyun vardı. Sanırım hakem Ali Palabıyık, penaltı pozisyonunun etkisinde kaldı. Hakemin aleyhimizde kararlarını gördük. Ama hakem kararlarından önce oynadığımız futbolu konuşmalıyız. Her hafta hakemleri konuşarak bir yere varamayız. Çok ciddi hatalar var. Net pozisyonlar bulduk. Gol atsak maç farka giderdi ama atamadık. İlk önce kendimizi eleştireceğiz. Takımımızı eleştireceğiz. Hocamızla görüşüp bu takımı yukarıya taşımak adına ne yapacağımızı konuşacağız. Sonrasında dış etkenlere bakmalıyız" ifadelerini kullandı.

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