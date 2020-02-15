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Mustafakemalpaşa 3. köprüde sona yaklaşıldı

BURSA HABERLERİ  | 15.02.2020 17:48 | Son Güncelleme

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yapımına yeniden başlanan 3.

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yapımına yeniden başlanan 3. köprü inşaatında çalışmalar büyük oranda tamamlandı.
Mustafakemalpaşa’da Belediye Başkanı Mehmet Kanar’ın destekleriyle yeniden yapımına başlanan 3. köprüde iki yaka arasındaki bağlantı gerçekleşti. Tabyaların tamamlanması ile birlikte köprüdeki asfaltlama öncesinde son çalışmalar yapılırken, çalışmalar soğuk havaya rağmen aralıksız devam ediyor. Başkan Kanar, açıklamalarında köprünün trafik meselesini büyük ölçüde çözeceğini ve 2 ay içerisinde köprünün tamamlanacağını belirtmişti. Mart ayı sonuna doğru çalışmaların noktalanması bekleniyor. 3. köprünün tamamlanmasının yanı sıra bağlantı yollarının da kısa süre içerisinde tamamlanarak bölgenin trafiğe açılması bekleniyor.

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