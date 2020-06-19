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Mustafakemalpaşa Belediyesi ihtiyaç sahiplerine 15 ton gıda dağıtacak

BURSA HABERLERİ  | 19.06.2020 13:01 | Son Güncelleme

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, AB destekli Temel İhtiyaç Derneği ile yaptığı anlaşma kapsamında tam 15 ton gıda yardımı ve binlerce temizlik malzemesini ihtiyaç sahiplerine dağıtacak.İhtiyaç sahiplerine destek vermenin en büyük görev olduğunu açıklayan Belediye Başkanı Mehmet Kanar, bu kapsamında çok önemli bir anlaşmaya imza attı.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, AB destekli Temel İhtiyaç Derneği ile yaptığı anlaşma kapsamında tam 15 ton gıda yardımı ve binlerce temizlik malzemesini ihtiyaç sahiplerine dağıtacak.
İhtiyaç sahiplerine destek vermenin en büyük görev olduğunu açıklayan Belediye Başkanı Mehmet Kanar, bu kapsamında çok önemli bir anlaşmaya imza attı. Mustafakemalpaşa Belediyesi’nin başvurusunu değerlendiren Avrupa Birliği hibe programı bulunan İstanbul merkezli Temel İhtiyaç Derneği, ilçede yaşayan ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 15 ton gıda malzemesi ve 2 bin adet temizlik malzemesini önümüzdeki günlerde teslim edecek. Başkan Mehmet Kanar, Mustafakemalpaşa Belediyesinin, Türkiye’de Gıda Bankacılığı ağını kuran TİDER ile işbirliği yaparak ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardımların sayısının çok ciddi anlamda arttığını söyledi.
Türk ve İslam kültürünün yardımlaşma ve dayanışmaya dayalı olduğunu kaydeden Başkan Mehmet Kanar, “Başlattığımız sosyal yardım desteklerini Temel İhtiyaç Derneği ile yaptığımız anlaşma ile üst seviyeye çıkardık” dedi.
TİDER Yönetim Kurulu Başkanı Hande Tibuk, TİDER Genel Müdürü Nil Tibukoğlu Yurdakul ile protokol imzalayan Başkan Mehmet Kanar, “Şahsım ve ilçe halkım adına TİDER’e gönülden teşekkür ediyorum. İmkanlarımızın genişlemesi ile daha fazla ihtiyaç sahibi ailemize ulaşarak, desteklerimizi büyütmek istiyoruz ve bu konuda elimizden gelenin fazlasını yapmaya hazırız. Özellikle Covid-19 sürecinde zor günler yaşayan vatandaşlarımız oldu. 15 tonu aşkın gıda malzemesi ve 2 bin adet temizlik malzemesine belediyemizin imkanlarını da entegre ederek, daha geniş kapsamlı bir çalışma ile ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı hedefliyoruz. Milli birlik ve beraberlik duygusu ile üstesinden gelemeyeceğimiz bir engel olmadığını düşünmüyorum. Eli bol, gönlü güzel insanlarımıza şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

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