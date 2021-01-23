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Mustafakemalpaşa Belediyesi’nden esnafa destek

23.01.2021 13:38 | Son Güncelleme:
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Mustafakemalpaşa Belediyesi’nden esnafa destek

Mustafakemalpaşa Belediyesi, pandemi sebebiyle dükkanı kapalı kalan esnaftan kira almayacak.Mustafakemalpaşa Belediyesi, mülkiyetinde bulunan ve kiraya verilmiş durumdakitaşınmazlarından kira almayacak.Mustafakemalpaşa Belediyesi, Ocak Ayı Meclis toplantısında alınan karar doğrultusunda encümene havale edilen gündem maddesiyle; Pandemi sebebiyle kapalı kalan kahvehane, park, lokal vb.

Mustafakemalpaşa Belediyesi, pandemi sebebiyle dükkanı kapalı kalan esnaftan kira almayacak.
Mustafakemalpaşa Belediyesi, mülkiyetinde bulunan ve kiraya verilmiş durumdaki
taşınmazlarından kira almayacak.
Mustafakemalpaşa Belediyesi, Ocak Ayı Meclis toplantısında alınan karar doğrultusunda encümene havale edilen gündem maddesiyle; Pandemi sebebiyle kapalı kalan kahvehane, park, lokal vb. gibi faaliyeti durdurulan kiracıların kapalı kaldıkları süre kadar kiralarının alınmaması ve bu süreler kadar kira sözleşmelerinin uzatılması kararlaştırıldı.
’3 ay yüzde 50 indirim’
Öte yandan kapalı kalmadığı halde pandemi dolayısıyla etkilenen kiracıların Ocak, Şubat ve Mart ayı kira bedellerine yüzde 50 indirim uygulanırken, bu aylara ait kira ödemesi yapan kiracıların ödedikleri bedeller hesaplanarak izleyen aylardan düşülecek.
Mustafakemalpaşa Belediyesi, yapılan müzakereler sonucunda kiracılarına yönelik destek paketinde önemli bir adım daha atarak bu süreler içinde yeni yasal icra takiplerinin yapılmaması yönünde karar aldı.
Her zaman vatandaşın ve esnafın yanında olduklarını vurgulayan Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Gün dayanışma ve birlik günüdür. Belediye dükkanlarında kiracı olan esnaflarımıza destek olmak ve geçim şartlarını kolaylaştırmak için kira almama kararı verdik. Esnaf dostu belediye olarak pandemi sürecinde imkanlarımız ölçüsünde esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

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