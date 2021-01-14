YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Mustafakemalpaşa kar yağışına hazır

Mustafakemalpaşa kar yağışına hazır

14.01.2021 17:17 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mustafakemalpaşa Belediyesi, meteorolojinin ikazları doğrultusunda kar ve buzlanmaya karşı gerekli tedbirleri aldı.Yüksek kesimlerde kar yağışının başladığı Mustafakemalpaşa’da ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdüren ekipler, hem merkezde hem de kırsalda 24 saat boyunca nöbette olacak.

Mustafakemalpaşa Belediyesi, meteorolojinin ikazları doğrultusunda kar ve buzlanmaya karşı gerekli tedbirleri aldı.
Yüksek kesimlerde kar yağışının başladığı Mustafakemalpaşa’da ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdüren ekipler, hem merkezde hem de kırsalda 24 saat boyunca nöbette olacak. Fen İşleri Müdürlüğü’nün yürüttüğü kış hazırlıklarının tamamlandığını söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Kanar, karla mücadele ekiplerinin sorunsuz bir kış geçirmek için 7/24 görev yapacağını belirtti.
Başkan Kanar, “Kuraklıkla mücadelemiz sürerken yağan yağmurların ardından yaklaşan kar yağışı haberleri de sevindirici. Çok şükür barajlarımızın doluluk oranları da artıyor. Meteoroloji verilerini yakından takip ederek gerekli önlemleri alıyoruz. Sokak hayvanları için de sahada olacağız. Mustafakemalpaşa’da kar çile değil, görsel bir şölen olacak” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Koronavirüs başka hastalık bıraktı''Koronavirüs başka hastalık bıraktı'
Her yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldıHer yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldı
1/

Bursa Namaz Vakitleri 14 Ocak Perşembe

İmsak
06:49
Sabah
08:18
Öğle
13:18
İkindi
15:46
Akşam
18:08
Yatsı
19:31

Bursa Nöbetçi Eczaneler14 Ocak Perşembe

Birsen Eczanesi
Nilufer
Birsen Eczanesi
Nilufer
Birsen Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Türkiye'de Kovid-19 kaynaklı günlük hasta sayısı 1000'in altına indi

Türkiye'de Kovid-19 kaynaklı günlük hasta sayısı 1000'in altına indi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Ziraat Türkiye Kupası mesaisi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Ziraat Türkiye Kupası mesaisi

Kocaeli’de 13 bin 660 adet makaron ele geçirildi

Kocaeli’de 13 bin 660 adet makaron ele geçirildi

Kayserispor’a eski başkandan destek

Kayserispor’a eski başkandan destek

Diğer Haberler

Bursa'da metruk binada çıkan yangın söndürüldü

Bursa'da metruk binada çıkan yangın söndürüldü

Marmarabirlik yarın ortaklarına 69 milyon lira ödeme yapacak

Marmarabirlik yarın ortaklarına 69 milyon lira ödeme yapacak

Marmarabirlik yarın ortaklarına 69 milyon lira ödeme yapacak

Marmarabirlik yarın ortaklarına 69 milyon lira ödeme yapacak

CoronoVac aşısının ilk dozu sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı

CoronoVac aşısının ilk dozu sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İzmir depremi sonrası çalışmaları yerinde inceledi

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İzmir depremi sonrası çalışmaları yerinde inceledi

Bursa’nın hafızası Osmangazi’de canlanıyor

Bursa’nın hafızası Osmangazi’de canlanıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.