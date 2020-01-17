YURTHABER
  4. Mustafakemalpaşa Kaymakamı Koçberber karne dağıttı

Mustafakemalpaşa Kaymakamı Koçberber karne dağıttı

BURSA HABERLERİ  | 17.01.2020 17:03 | Son Güncelleme

Mustafakemalpaşa Kaymakamı Mehmet Zeki Koçberber, Belediye Başkan Yardımcısı Erol Pektez ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Efe öğrencilere karne dağıttı.Mustafakemalpaşa’da okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretimdeki 16 bin 716 öğrenci yarıyıl tatiline çıktı.

Mustafakemalpaşa Kaymakamı Mehmet Zeki Koçberber, Belediye Başkan Yardımcısı Erol Pektez ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Efe öğrencilere karne dağıttı.
Mustafakemalpaşa’da okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretimdeki 16 bin 716 öğrenci yarıyıl tatiline çıktı. 2019-2020 eğitim-öğretim yılının 1. dönemi Lalaşahin İlkokulu’nda gerçekleşen karne töreni ile sona erdi. Öğrencilerin karnelerini, Mustafakemalpaşa Kaymakamı Mehmet Zeki Koç Berber’in elinden aldıkları törene Belediye Başkan Yardımcısı Erol Pektez ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Efe katıldı. Karne heyecanına ortak olan Kaymakam Mehmet Zeki Koçberber ve beraberindeki protokol öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. Her zaman öğrencilere destek olacaklarını belirten Koçberber, okulların ihtiyaçlarını imkanlar dahilinde çözüp ilçede daha kaliteli eğitim hizmeti vermeyi hedeflediklerini söyledi. Takdir ve teşekkür alan öğrencilere başarılar dileyen Kaymakam Koçberber, öğrencilere yarıyıl tatilinde dinlenmenin yanı sıra ders çalışmaya devam etmeleri konusunda öğütler verdi.
Eğitim camiasına, öğrenci ve velilere huzurlu bir yarıyıl tatili geçirmelerini temenni eden Belediye Başkan Yardımcısı Erol Pektez, öğrencilerden yarıyıl tatilini, ikinci döneme daha iyi hazırlanmak için iyi bir fırsat olarak değerlendirmelerini istedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Çam ormanlarının arasında gizli! Hayran kalacaksınız Çam ormanlarının arasında gizli! Hayran kalacaksınız
Eğitim Bir-Sen’den yarıyıl değerlendirmesiEğitim Bir-Sen’den yarıyıl değerlendirmesi
Bursa’da 586 bin öğrenci yarıyıl tatiline çıktıBursa’da 586 bin öğrenci yarıyıl tatiline çıktı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzinsiz silah üretimi ile ilgili 3 kişi tutuklandı

İzinsiz silah üretimi ile ilgili 3 kişi tutuklandı

Kazada sıkışan kamyon sürücüsü hayatını kaybetti

Kazada sıkışan kamyon sürücüsü hayatını kaybetti

Bunalıma giren genç, inşaatın 14. katına çıktı

Bunalıma giren genç, inşaatın 14. katına çıktı

Bursa Namaz Vakitleri 17 Ocak Cuma

İmsak
06:48
Sabah
08:17
Öğle
13:19
İkindi
15:48
Akşam
18:10
Yatsı
19:34

Bursa Nöbetçi Eczaneler17 Ocak Cuma

Aras Eczanesi
Osmangazi
Birsen Eczanesi
Nilufer
Damla Eczanesi
Nilufer
Fomara Hülya Eczanesi
Osmangazi
Yunuseli Fatih Eczanesi
Osmangazi
Büyükorhan Eczanesi
Buyukorhan
Kahraman Eczanesi
Gemlik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Bursa’da seri uygulama usulü dava

Bursa’da seri uygulama usulü dava

Aile Boyu Masörler Dünyaya Açıldı

Aile Boyu Masörler Dünyaya Açıldı

Dağ Yöresinde Yetişen Kulacık Mantarı'na Rağbet Çok

Dağ Yöresinde Yetişen Kulacık Mantarı'na Rağbet Çok

'Baldıran Otuyla Şifa Bulalım' Derken, Zehirlenmeyin

'Baldıran Otuyla Şifa Bulalım' Derken, Zehirlenmeyin

Dağcılar, 4 mühendisin öldüğü kanyonu ilk defa geçti

Dağcılar, 4 mühendisin öldüğü kanyonu ilk defa geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.