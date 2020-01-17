Mustafakemalpaşa Kaymakamı Koçberber karne dağıttı

Mustafakemalpaşa Kaymakamı Mehmet Zeki Koçberber, Belediye Başkan Yardımcısı Erol Pektez ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Efe öğrencilere karne dağıttı.

Mustafakemalpaşa’da okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretimdeki 16 bin 716 öğrenci yarıyıl tatiline çıktı. 2019-2020 eğitim-öğretim yılının 1. dönemi Lalaşahin İlkokulu’nda gerçekleşen karne töreni ile sona erdi. Öğrencilerin karnelerini, Mustafakemalpaşa Kaymakamı Mehmet Zeki Koç Berber’in elinden aldıkları törene Belediye Başkan Yardımcısı Erol Pektez ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Efe katıldı. Karne heyecanına ortak olan Kaymakam Mehmet Zeki Koçberber ve beraberindeki protokol öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. Her zaman öğrencilere destek olacaklarını belirten Koçberber, okulların ihtiyaçlarını imkanlar dahilinde çözüp ilçede daha kaliteli eğitim hizmeti vermeyi hedeflediklerini söyledi. Takdir ve teşekkür alan öğrencilere başarılar dileyen Kaymakam Koçberber, öğrencilere yarıyıl tatilinde dinlenmenin yanı sıra ders çalışmaya devam etmeleri konusunda öğütler verdi.

Eğitim camiasına, öğrenci ve velilere huzurlu bir yarıyıl tatili geçirmelerini temenni eden Belediye Başkan Yardımcısı Erol Pektez, öğrencilerden yarıyıl tatilini, ikinci döneme daha iyi hazırlanmak için iyi bir fırsat olarak değerlendirmelerini istedi.

