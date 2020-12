Mustafakemalpaşa’da ev yapım süresi uzatıldı

Mustafakemalpaşa’da pek çok kırsal mahallede ihtiyaç sahiplerine yönelik ev yapımı için verilen arsalar için süre uzatıldı.

Yılsonu bitecek olan ev yapım süresi, yapılan görüşmeler neticesinde 2024 yılına tehir edildi. Türkiye genelinde uygulanan ve milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren Köy Kanunu’nda önemli bir değişikliğe gidildi. Konuyla ilgili AK Parti Mustafakemalpaşa Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ev yapmak şartıyla tahsis edilen arsalar için 31 Aralık 2020 olan son tarih süresi, yapılan görüşmeler sonucunda 4 yıl daha uzatılarak 31 Aralık 2024’e kaydırıldı.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, AK Parti Mustafakemalpaşa İlçe Başkanı Murat Hallaçoğlu, AK Parti Mustafakemalpaşa Gençlik Kolları Başkanı ve Bursa Meclis Üyesi Semih Türkcan tarafından Mustafakemalpaşa genelinde yapılan değerlendirmeler sonucunda, vatandaşlara ek süre tanınması için bir süre önce harekete geçilmişti.

"Kanunun sorumlusu Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir"

AK Parti İlçe Başkanlığı adına İlçe Başkanı Murat Hallaçoğlu tarafından yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi; “ 3367 sayılı kanunun 14. maddesine göre köylü vatandaşlarımıza dağıtılan arsalar ile ilgili geçici 5. madde kapsamında 31 Aralık 2017 tarihli olan süre, 31 Aralık 2020’ye uzatılmıştı. Her ne kadar muhalefet cephesinden ilgili kanunun muhatabı İlçe ve Büyükşehir Belediye Meclisi olarak gösterilmeye çalışılsa da kanunun sorumlusu Millet Meclisi’dir. Pandemi sürecindeki sıkıntılarından dolayı vatandaşlarımızın süre uzatım talebini milletvekillerimiz nezdinde bakanımıza ilettik. Bu taleplerimiz bakanımız tarafından olumlu karşılanmış olup, 31 Aralık 2020 olan tarih, 31 Aralık 2024’e uzatılmıştır. Her zaman vatandaşımızın talepleri doğrultusunda her konunun takipçisi olduk. Her zaman dediğimiz gibi yaparsa AK Parti yapar.”

"Halkımıza hayırlı olsun"

“ Siyaseti köy meydanlarında basın açıklamasıyla yapmıyoruz” diye konuşan Hallaçoğlu; "Halkımızın dertleriyle dertlenip, kanun çıkartıyoruz. Halkımız ne isterse o’dur. Biz halkımıza söz verdik, halkımızın sesi olmaya devam edeceğiz. Köylü vatandaşlarımızın bu süreçte de tüm teşkilatımız olarak yanında olacağınız. Başta Bölge Milletvekili Mustafa Esgin olmak üzere tüm milletvekillerimize ve destek veren herkese teşekkür ederiz. 2024 yılının sonuna kadar uzatılan süre, tüm halkımıza hayırlı olsun” diye konuştu.