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Mustafakemalpaşa’ya 500 adet çöp konteyneri hibe edildi

BURSA HABERLERİ  | 06.07.2020 09:52 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, Mustafakemalpaşa Belediyesi’ne 500 adet çöp konteyneri hibe edildi.İlçe de eskiyen ve ihtiyacı karşılamakta zorlanan çöp konteynerlerinin yenileriyle değiştirilmesi için başlatılan çalışmaların ardından girişimlerde bulunan Belediye Başkanı Mehmet Kanar, daha temiz ve sağlıklı bir Mustafakemalpaşa için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından hibe yoluyla 500 adet çöp konteyneri desteği aldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, Mustafakemalpaşa Belediyesi’ne 500 adet çöp konteyneri hibe edildi.
İlçe de eskiyen ve ihtiyacı karşılamakta zorlanan çöp konteynerlerinin yenileriyle değiştirilmesi için başlatılan çalışmaların ardından girişimlerde bulunan Belediye Başkanı Mehmet Kanar, daha temiz ve sağlıklı bir Mustafakemalpaşa için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından hibe yoluyla 500 adet çöp konteyneri desteği aldı. Mayıs ayında son sistem çöp kamyonu hibesiyle bakanlıktan temizlik işlerine yaklaşık 1 milyon TL’yi bulan destek geldi.
Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesine teslim edilen konteynerler ilçe merkezinde yeni kurulan mahallelerde belirlenen alanlara yerleştiriliyor, eskiyenler ise yenileriyle değiştiriliyor.
Mustafakemalpaşa’nın her geçen gün büyüyüp gelişmesiyle birlikte artan nüfusu beraberinde evsel atıkların da çoğalmasına neden olurken harekete geçen Başkan Mehmet Kanar, sunduğu projeler ve görüşmeler sonucunca 450 bin TL değerindeki 500 adet hibe çöp konteynerini ilçeye kazandırdı.
‘Ankara yollarını aşındırmaya devam ettik’
Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar yaptığı açıklamada; “Geçtiğimiz ay Temizlik İşleri araç filomuza hibeyle dahil ettiğimiz çöp toplama kamyonunun ardından Ankara yollarını aşındırmaya devam ettik verdiğimiz sözleri yerine getirebilmek adına gayretle çalıştık. Sözümüz özümüzdür dedik, bir an bile durmadık. Daha temiz ve sağlıklı bir Mustafakemalpaşa için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’mızla gerçekleştirdiğimiz görüşmeler sonunda meyvesini verdi. Sıfır Atık Projesi kapsamında; 450 bin TL değerindeki 500 adet çöp konteynerini bedelsiz olarak hibe ile ilçemize kazandırdık. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.
Hali hazıra kullanılanlardan çok daha geniş bir çap ve kapasiteye sahip olan konteynerlerin şehir merkezinde özellikle yeni kurulan mahallelerde belirlenen alanlara yerleştirileceğini belirten Başkan Kanar, “Yapılan fizibiliteler kapsamında deforme olanlar yenileriyle değiştirilecek, atıl vaziyette kalanlar ise geri dönüşüme kazandırılacak. Göreve geldiğimiz günden bu yana çok daha sağlıklı, öz kaynaklarını koruyan, kalkınabilen, geri dönüşebilen, çok daha temiz ve yaşanabilir bir kentin hayalini kuruyoruz. Bu hayalin gerçekleşmesi yolunda büyük emekleri olan, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’a, Bakanlarımız Hakan Çavuşoğlu ve Efkan Ala’ya, İl Başkanımız Ayhan Salman’a, Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’a, Milletvekilimiz Mustafa Esgin’e teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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