YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği Cağ Kebabı Fabrikası temellerini atacak

Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği Cağ Kebabı Fabrikası temellerini atacak

ERZURUM HABERLERİ  | 09.07.2020 09:26 | Son Güncelleme

Erzurum Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği büyük bir heyecanla Erzurum ve bölgenin kaderini değiştirecek projenin temellerini atmak için kolları sıvadılar.Erzurum Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği Başkanı Fuat Demir ve yönetim kurlu üyeleri ile birlikte Oltu Organize Sanayi Sitesindeki Oltaş Entegre Kırmızı Et Kesimhane ve Cağ Kebabı Tesisi fabrika yerini gezerek incelemelerde bulundular.

Erzurum Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği büyük bir heyecanla Erzurum ve bölgenin kaderini değiştirecek projenin temellerini atmak için kolları sıvadılar.
Erzurum Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği Başkanı Fuat Demir ve yönetim kurlu üyeleri ile birlikte Oltu Organize Sanayi Sitesindeki Oltaş Entegre Kırmızı Et Kesimhane ve Cağ Kebabı Tesisi fabrika yerini gezerek incelemelerde bulundular. Temel atma töreni için gerekli hazırlık çalışmalarına başladılar. Erzurum Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği Başkanı Fuat Demir ve Yönetim kurulu üyeleri Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı’yı makamında ziyaret ederek yapacakları Oltu Cağ Kebabı Fabrikası hakkında bilgiler verdi.
Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı, “İlçemize yapmış olduğunu bu güzel yatırımdan dolayı Erzurum Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği başkanına ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederiz. İlçemize yapılacak bütün yatırımlarda belediye olarak desteğimiz tamdır” dedi.
Erzurum Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği İl Başkanı Fuat Demir, “Yaklaşık bir buçuk yıldır üzerinde çalışmış olduğumuz Oltu Cağ dönerini hazırlayıp paketleyip soğuk hava zinciriyle ulusal marketlerde ve cağ döneri yapan firmaların ham maddesini temin etmek için ayrıca bölgede bir milyon koyun üretimi için hazırlamış olduğumuz projenin bugün Oltu organize sanayisinde yapacağımız fabrikanın yerini yönetim kurulu ile birlikte gezdik. Bu proje hem Oltu ilçesinin istihdamını hem de ekonomimize ciddi katma değer katacağı inancındayız. Bu yatırımla iki şeyi hedefliyoruz; bir istihdam iki hem bölgenin ekonomisi artı Erzurum’u uzun yıllarca başaramadığımız ahillik kültürü yani ortaklık geleneğini yeniden canlandırıp gelecekteki nesillere örnek olsun diye böyle bir proje başlatmış olduk, ilimiz bölgemize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Eski Survivor yarışmacısı harekete geçti! O yarışmacıyı şampiyon yapmak için... Eski Survivor yarışmacısı harekete geçti! O yarışmacıyı şampiyon yapmak için...
Öğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracakÖğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracak
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tarım arazisi kül oldu

Tarım arazisi kül oldu

Sakarya, Kocaeli, Karabük ve Düzce'de Kovid-19 tedbirleri

Sakarya, Kocaeli, Karabük ve Düzce'de Kovid-19 tedbirleri

Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Nüfus tabelaları kafa karıştırdı

Nüfus tabelaları kafa karıştırdı

Rizespor ile Kayserispor 22. randevuda

Rizespor ile Kayserispor 22. randevuda

Köşk Belediyesi 2 yeni parkı hizmete sundu

Köşk Belediyesi 2 yeni parkı hizmete sundu

Erzurum Namaz Vakitleri 9 Temmuz Perşembe

İmsak
02:56
Sabah
04:48
Öğle
12:25
İkindi
16:22
Akşam
19:53
Yatsı
21:36

Erzurum Nöbetçi Eczaneler 9 Temmuz Perşembe

Filiz Eczanesi
Palandoken
Hastaneler Eczanesi
Yakutiye
Yılmaz Eczanesi
Palandoken
Şenol Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Başkan Aydın’dan ve Başkan Karataş’dan AK Parti Erzurum Milletvekillerine, İl Başkanı Öz’e teşekkür

Başkan Aydın’dan ve Başkan Karataş’dan AK Parti Erzurum Milletvekillerine, İl Başkanı Öz’e teşekkür

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Büyükşehir’den Erzurum’a yeni ulaşım ağı

Büyükşehir’den Erzurum’a yeni ulaşım ağı

Koşapınar’da Festival Coşkusu

Koşapınar’da Festival Coşkusu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.