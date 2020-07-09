YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muş
  4. Muş’tan 25 ülkeye spor giyim ihracatı

Muş’tan 25 ülkeye spor giyim ihracatı

MUŞ HABERLERİ  | 09.07.2020 11:20 | Son Güncelleme

Muş’ta devlet desteğiyle kurulan ve modernize edilen tekstil fabrikası, dünyaca ünlü markalar için ürettiği spor giyim ürünlerini 25 ülkeye ihraç ederek kentin ekonomisine yılda 30 milyon lira katkı sağlıyor.Merkeze bağlı Yeni Mahalle’de bulunan 8 bin metrekare kapalı alan üzerinde 700 personelle faaliyet yürüten Everest Mağazacılık Tekstil Firması, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) desteği ile 2009 yılından bu yana üretim yapıyor.

Muş’ta devlet desteğiyle kurulan ve modernize edilen tekstil fabrikası, dünyaca ünlü markalar için ürettiği spor giyim ürünlerini 25 ülkeye ihraç ederek kentin ekonomisine yılda 30 milyon lira katkı sağlıyor.
Merkeze bağlı Yeni Mahalle’de bulunan 8 bin metrekare kapalı alan üzerinde 700 personelle faaliyet yürüten Everest Mağazacılık Tekstil Firması, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) desteği ile 2009 yılından bu yana üretim yapıyor. Fabrika içerisinde kesim, örme, dokuma, dijital baskı, lazer baskı, ütü, paketleme, aksesuar atölyeleri ve spor giyim ürünlerinin yanı sıra deniz şortu da üretiliyor.
Yaklaşık 11 yıl önce DAKA ve İŞ-KUR işbirliğiyle devlet desteği aldıklarını ifade eden Muhasebe Müdürü Bilal Büyüközer, fabrikada üretilen ürünlerin Amerika, Almanya, Fransa, Belçika, Norveç, Çin ve Japonya gibi dünyanın birçok ülkesine ihraç edildiğini söyledi. Fabrikayı büyüttüklerini anlatan Büyüközer, “Önceden burada 185 kişi çalışıyordu. Şimdi 15 bantta 700 çalışan ile üretim yapıyoruz. Tabi bunu yapmamızda en büyük etken devlet katkısı. DAKA ile proje çalışmamız ve İŞ-KUR’un personel desteği çok önemli katkılar sundu. Yurt dışından yoğun şekilde sipariş alıyoruz. Devletimizin sağladığı teşvik ve hibe desteklerinden de faydalandık. Şimdi günde 10 bin üretimimiz var. Bu konuda hem ülke ekonomisine hem de Muş ekonomisine katkı sağlamaktayız” dedi.
Dünyada yaşanan korona virüs pandemisi nedeniyle çalışmaya bir aylık süre ile ara vermek zorunda kaldıklarını kaydeden Büyüközer, “Pandeminin bir etkisi oldu. Şu anda işe tekrardan başladık. Yılda Muş ekonomisine yaklaşık 30 milyon lira katkı sağlıyoruz. İhracat yaptığımız zaman ülkeden kazanıp ülkeye dağıtmıyoruz, büyük ölçüde dışarıdan gelen para girdisi ülkemize dağılıyor. Yani kendi ilimize katkı sağlıyoruz” diye konuştu.
2017 yılından beri fabrikada çalıştığını ve ilk defa pandemi nedeniyle bir aylık süreçte işe gelemediklerini ifade eden personellerden Çiğdem Tanrıverdi ise “Yaklaşık 3,5 yıldır burada çalışıyorum. Burası sayesinde işsizlik oranı düşürüldü. Eğer burada çalışmıyor olsaydım işsiz kalırdım. Korona virüs nedeniyle yaklaşık bir ay çalışmadık. Bir ayın ardından tüm tedbirler alındı. Temizlik ve hijyene önem veriliyor. Burada paketleme işi yapıyorum. Burada şort ve spor giyim malzemeleri dikiyoruz” şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Uzmanlar uyardı! Telefonunuzda bu uygulamalar varsa... Uzmanlar uyardı! Telefonunuzda bu uygulamalar varsa...
PARTNER Ünlü çift tatilde! Ünlü çift tatilde!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sakarya, Kocaeli, Karabük ve Düzce'de Kovid-19 tedbirleri

Sakarya, Kocaeli, Karabük ve Düzce'de Kovid-19 tedbirleri

Tarım arazisi kül oldu

Tarım arazisi kül oldu

Nüfus tabelaları kafa karıştırdı

Nüfus tabelaları kafa karıştırdı

Geçici Erdek Otogarı yeterli gelmiyor

Geçici Erdek Otogarı yeterli gelmiyor

Esenlerli gençler için BESYO Akademi başladı

Esenlerli gençler için BESYO Akademi başladı

Millet Bahçeleri Diyarbakır’ı yansıtacak

Millet Bahçeleri Diyarbakır’ı yansıtacak

Muş Namaz Vakitleri 9 Temmuz Perşembe

İmsak
03:02
Sabah
04:51
Öğle
12:24
İkindi
16:19
Akşam
19:48
Yatsı
21:28

Muş Nöbetçi Eczaneler 9 Temmuz Perşembe

Muş Eczanesi
Merkez
Bilican Eczanesi
Bulanik
Yenihasköy Eczanesi
Haskoy
Büyük Eczanesi
Malazgirt
Derman Eczanesi
Varto
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Gözü gibi baktığı tosununu kurbanlık için hazırladı

Gözü gibi baktığı tosununu kurbanlık için hazırladı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Muşlu iş adamı Bingöl’den Muş’a 5 bin kişi kapasiteli aş evi müjdesi

Muşlu iş adamı Bingöl’den Muş’a 5 bin kişi kapasiteli aş evi müjdesi

Muş’tan Almanya’ya Tandır

Muş’tan Almanya’ya Tandır

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.