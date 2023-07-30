Müstehcen anlar gündeme geliyordu! Aşk Adası yarışmacısından olay cinsel ilişki açıklaması

İngiltere yapımı olan Love Island programı, katılan yarışmacıların birbirleriyle eşleştiği ve özellikle cinsellik içeren sahneleri ile oldukça popülerdi. Ancak son sezonda bu sahnelerin ekrana gelmediği seyirciler tarafından iddia edildi.

Son yarışmacılardan Abi Moores ise programdan çıkarılmasından sonra verdiği ilk röportajda yapımcıların izleyicilerden müstehcen sahneleri saklamadığını, aksine yayınlayacakları hiçbir sahne olmadığını söyledi.

Yarışmacılar önceki yıllarda diğer adalılarla konuşurken yatak odasında ne kadar ileri gittiklerini ima etmek için futbol ve güzellikle ilgili şifreli kelimeler kullandılar. Ancak yarışmacı bu konuda da "Kimse bir şey yapmıyor, bu yüzden baget yedim ya da her neyse gibi bir seks benzetmesine gerek yok" dedi.

Önceki sezonlarda gece görüş kameraları, yatakları arasında sadece birkaç santim mesafe olan çiftler arasındaki tüm ateşli aksiyonu yakalamıştı. Ancak Abi "Gece geç saatlerde herhangi bir hareketlilik fark etmedim" dedi.

