Müstehcen anlarıyla öne çıkan Love Island yarışmacısı Arabella Chi yok gibi bikinisiyle şov yaptı

Müstehcen anları ve son dönemde kimsenin seks yapmadığının açıklanmasıyla gündeme gelen Love Island yarışması kadar yarışmacılar da dikkat çekiyor. Son sezona Türk oyuncu Ekin Su'nun da katılmasıyla ülkemizde de iyice popüler olan Aşk Adası'ndan Arabella Chi, Tayland kaçamağı sırasındaki pozlarıyla dikkat çekti.

31 yaşındaki Love Island yıldızı, dudak uçuklatan figürünü sergiledi. Ünlü yarışmacı önce beyaz minicik bikinisiyle kıvrımlarını sergiledi.

Arabella Chi ardından ise neredeyse yok gibi olan tanga bikisiniyle kalçasını gösterdi. "Bir balık yakalamak için kaç kız gerekir?" notuyla iddialı pozlar veren Chi'yi görenler "Giyinmesen de olurmuş" yorumlarından bulundu.



