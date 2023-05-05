Müşteri gibi geldi, başka müşterinin bebek arabasındaki telefonu çaldı

Şüpheli şahsın telefonu çalma anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken olayla ilgili çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Olay, önceki gün Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde bulunan bir mağazada meydana geldi. İddiaya göre, mağazaya müşteri olarak gelen bir şahıs, o esnada mağazada alışveriş yapan başka müşterinin bebek arabasının cebinde bulunan cep telefonunu el çabukluğuyla çaldı. Şüpheli şahsın, el çabukluğuyla telefonu çaldıktan sonra koşar adımlarla uzaklaşma anları ise iş yerindeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yaşanan hırsızlık olayının ardından mağdur vatandaşın şikayeti üzerine polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldığı öğrenildi.

