Avrupa’nın en büyük entegre köfte tesisine sahip olan Köfteci Yusuf’un Samsun’un Çarşamba ilçesindeki şubesi müşterilerine eşsiz hizmet sunuyor. Bursa’nın İznik ilçesinde yaklaşık 25 yıl önce mütevazi bir iş yeri ile hizmete başlayan Köfteci Yusuf, yıllar geçtikçe alanını genişleterek yeni açmış olduğu şubeleri ile büyümeye devam ediyor. Bursalı girişimci Yusuf Akkaş’ın Bursa’nın Yenişehir ilçesinde 50 bin metrekare alan üzerine kurduğu köfte fabrikasında veteriner hekim kontrollerinde özenle seçilmiş hayvanların gerekli tüm kontrolleri sağlandıktan sonra günlük olarak taze bir şekilde hazırlanan ürünler dondurulmadan tüm şubelere gönderiliyor. Türk mutfağında önemli bir yeri olan köfte, sofraların olmazsa olmazı köftenin içeriği yüzde 70 dana eti, yüzde 30 kuzu eti, ekmek, pul biber, beyaz soğan ve tuz kullanılarak hazırlanıyor. Köfte ile birlikte diğer ızgara ürünlerinin de misafirleri ile buluşturan Köfteci Yusuf, yemekte kaliteye önem verenlerin vazgeçilmezleri arasında yerini aldı.

Çarşamba Şubesinden eşsiz lezzet ve hizmet

Köfteci Yusuf’un Samsun’un Çarşamba ilçesinde bulunan şubesini tercih eden vatandaşlara üstün bir hizmet sunduklarını ifade eden Şube Müdürü Ali Çelik, “35 kişilik ekibimizle birlikte yaklaşık 5 aydır Çarşambalılara hizmet vermekteyiz. Meşhur olduğumuz köftenin yanında bir o kadar meşhur olan tavuk, dana eti, kuzu eti çeşitlerimiz ve fermente sucuğumuz müşterilerimiz tarafından tercih edilmekte. Zengin bir kahvaltı içeriğini yine müşterilerimize sunmaktayız. 16 çeşitli kahvaltımız gayet ekonomik fiyatlara müşterilerimizin beğenisine sunuluyor. Şubemize gelen Çarşamba halkımıza masalarında yedikleri pişmiş etlerin yanı sıra restoranımızda bulunan Hesaplı Kasap alanından da alışveriş yapmalarını istiyoruz. Ben ve ekibim Çarşamba Deltapark AVM’de bulunan Köfteci Yusuf Şubemize bekleriz” dedi.

"Güvenli gıda sunmanın sözünü veriyoruz"

Köfteci Yusuf Karadeniz Kalite ve Eğitim Bölge Sorumlusu Dilşat Hak ise müşterilerin güvenli gıdaya erişebilmeleri adına planlı kontrollerin yapıldığını aktararak, “Rutin olarak kalite ve kontrol denetimleri gerçekleştirmekteyiz. Çarşamba halkımıza gıda güvenliği aşamasında sunduğumuz hizmetleri üretim alanında, mutfakta ve Hesaplı Kasap alanında yaptığımız çiğ ürünlerin kontrollerini ve kalite güvenliğini masalarınıza kadar taşıyoruz. Ben ve ekibim sizlere daima güvenli gıda sunmanın sözünü veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Köfteci Yusuf’un Çarşamba Şubesine gelen müşterilere kahvaltının yanında Türk kültürünün önemli bir parçası olan çayın ikram olarak sunulduğu paylaşıldı.

