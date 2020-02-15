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Musullu’ya Ar-ge inovasyon ödülü

GAZİANTEP HABERLERİ  | 15.02.2020 15:06 | Son Güncelleme

Ekonomize’nin geleneksel olarak düzenlediği, 11.

Musullu’ya Ar-ge inovasyon ödülü

Ekonomize’nin geleneksel olarak düzenlediği, 11. Ekonomi’nin Enleri Zirvesi Ödülleri sahiplerini buldu.
Anadolu’nun yükselen markalarından biri olan Musullu, kendi segmentinde en güçlü olan et kıyma makinesi ile Ar-Ge inovasyon kategorisinde ödüle layık görüldü. Hem yerli hem de milli olan marka, geçtiğimiz yılda yine et kıyma makinesi ile 2019 Tüketici Ödülü’ne layık görülmüştü.
İstanbul’da düzenlenen ödül töreni, iş, siyaset, sağlık, sanat, spor ve cemiyet hayatını da bir araya getirdi. Törene ünlü isimler de katıldı.
Kendi segmentinin en güçlü et kıyma makinesi
Ar- ge inovasyon kategorisinde aldıkları ödül ile daha yenilikçi ürünler üretmek için daha çok çalışacaklarına değinen Musullu Yönetim Kurulu Başkanı Adil Bulur, “Aldığımız bu ödüller ve halkın ürünlerimize olan ilgisi doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Bu başarımızı ve bu ödülü tüm çalışanlarımıza ve müşterilerimize hediye ediyoruz” dedi.
2019 yılında yüzde 30 büyüdü.
Yerli ve milli misyonu ile yola çıkan, elektronik cihazlardan küçük ev aletlerine kadar birçok ürünle markalaşma çalışmalarına da hızla devam eden Musullu, 2019 yılında da büyümeye devam etti. 2019 yılı büyüme hedefini gerçekleştiren firma, Türkiye’nin birçok ilinde bayileşme çalışmalarını sürdürürken, bir taraftan da markalaşma ve reklam yatırımlarına devam kararı aldı.
Yeni ürünler yolda
"Temel prensibimiz yaptığımız işi en iyi şekilde yapmaktır" diyen Musullu, Elektronik Sanayi Ticaret Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı Adil Bulur, ürün çeşitlerinin arttığını yılsonuna kadar da yenilerinin ekleneceğini belirterek, “Yakında yeni ürünlerimizle yine tüketicimizin hem ekonomik hem de daha verimli ürünler anlamında yanında olacağız. Ar-ge çalışmalarımız hızla devam ediyor” diye konuştu.

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