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Muş’un kademeli normalleşmeye en yakın iller arasında olması vatandaşları sevindirdi

23.02.2021 16:53 | Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan illere göre haftalık vaka sayısı haritasında normalleşme sürecine en yakın iller arasında Muş’un da yer alması vatandaşlarda memnuniyet oluşturdu.Muş’ta korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamalar ve uyulan kurallar meyvesini vermeye başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan illere göre haftalık vaka sayısı haritasında normalleşme sürecine en yakın iller arasında Muş’un da yer alması vatandaşlarda memnuniyet oluşturdu.
Muş’ta korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamalar ve uyulan kurallar meyvesini vermeye başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine toplantısı sonrasında müjdesini verdiği normalleşme, 1 Mart’ta başlayacak. İllere göre haftalık vaka sayısını açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşmeye en yakın iller arasında Muş’un 3. sırada olduğunu ifade etti. Kademeli olarak normalleşmeye geçecek iller arasında Muş’ta kısa sürede normale geçecek iller arasında görünüyor.
Açıklamanın ardından mutluluklarını dile getiren vatandaşlardan Gökhan Memiş, Sağlık Bakanlığı verilerine göre Muş’un kademeli normale an yakın iller arasında 3. sırada yer aldığının mutluluk verici bir gelişme olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı takvime göre Muş’un da 1 Mart’tan itibaren normalleşmeye geçmesini temenni ettiklerini ifade eden Memiş, “Bizler devletimizin koymuş olduğu tüm kurallara, tedbirlere Muş halkı olarak elimizden geldiği kadar uymaya çalışıyoruz. Bu pandemi sürecini biran evvel atlatıp normal hayata dönmek için elimizden geleni yapıyoruz. Devletimizin de bu anlamda sağladığı tüm haklardan faydalanmaya çalışıyoruz. Salgının biran önce bitmesi ve hayatın normale dönmesi için herkes kendi üzerine düşeni yapmakla mükellef. Biz de bunları yerine getirmeye çalışıyoruz. Normale döndüğümüz zaman da yine tedbiri elden bırakmayıp sosyal mesafe kuralları olsun, temizlik hijyen kuralları olsun, bunlara uymaya devam edeceğiz. Tamamen bu salgın hayatımızdan çıkıp gidene kadar kurallara uyacağız” dedi.
Vatandaşlardan Muhsin Gürtürk ise Muş’un normale en yakın 3. il olmasının güzel olduğunu belirterek, “Demek ki kurallara riayet ediyoruz. Bizler sosyal mesafe, hijyen ve temizlik kurallarına uyduğumuz sürece daha da başarıya ulaşacağımızı düşünüyorum. Artık insanlar sıkılmaya başladı, çocuklar evde, yaşlılarımız evde ve hafta sonlarını da evde geçirmek zorunda kalıyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte bu kısıtlamalar kalkar ve esnafımız da bizlerde memnun bir şekilde hayatımızı sürdürürüz. Aşı büyük bir etken. Geçmişte de bu tür hastalıklar olmuştur. Aşıların bulunması sonucu bunlar bertaraf edilmiştir. İnşallah sağlıklı güzel günler geçirmek dileğiyle olumlu sonuçlar bekliyoruz” diye konuştu.

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