Yaşlı kadın, mutfak tüpünden sızan gazdan zehirlendi

Muğla’nın Fethiye ilçesinde evinde yalnız yaşayan 83 yaşındaki kadın mutfak tüpünden sızan gazdan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi 73 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan Huriye A.’nın (83) evinden çıkmadığını gören komşuları kapıyı çalmalarına rağmen ses gelmeyince 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Eve gelen ekipler çilingir yardımı ile eve girince Huriye A’nın salonda hareketsiz yattığını gördüler.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları müdahalenin ardından Huriye A. ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Huriye A’nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.



