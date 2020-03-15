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Mut’ta koronavirüse karşı 7/24 dezenfekte yapılıyor

MERSİN HABERLERİ  | 15.03.2020 09:15 | Son Güncelleme

Mersin’in Mut ilçesinde koronavirüse karşı dezenfekte çalışmaları alınan tedbirlerle sıkı bir şekilde sürdürülüyor.Dezenfekte çalışmaları kapsamında ibadethane, park ve bahçeler, resmi daireler, sosyal alanlar, toplu taşıma araçları gibi toplumsal kullanım alanlarında 7/24 ilaçlama çalışmaları yapılıyor.Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, “Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüse karşı, belediye olarak gerekli tedbirleri aldık.

Mersin’in Mut ilçesinde koronavirüse karşı dezenfekte çalışmaları alınan tedbirlerle sıkı bir şekilde sürdürülüyor.
Dezenfekte çalışmaları kapsamında ibadethane, park ve bahçeler, resmi daireler, sosyal alanlar, toplu taşıma araçları gibi toplumsal kullanım alanlarında 7/24 ilaçlama çalışmaları yapılıyor.
Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, “Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüse karşı, belediye olarak gerekli tedbirleri aldık. Belediyeye ait binalarda ve halka açık alanlarda dezenfekte çalışması yapılmakta. İlçemizdeki toplu kullanım alanları, ibadethaneler, okullar, kalabalık cadde ve mekanlar, insan trafiğinin yoğun olduğu yerler, parklarımızdaki çocuk oyun grupları ve spor aletleri büyük bir titizlikle dezenfekte edilecek. Mut Belediyesi hizmet binası ve diğer sosyal tesislerimiz dezenfekte edilecek ve binalarımızın girişlerine vatandaşlarımızın da kullanabilmeleri için dezenfekte malzemeleri konulacak” şeklinde konuştu.
Hükümetin ve ilgili bakanlıkların gerekli tedbirleri aldıklarını belirten Başkan Şeker, "Halkımızın endişelenmesine, panik yapmasını gerektirecek bir durum yok. Sağlık Bakanlığımız virüsün ülkemiz için bir salgına dönüşmemesi için yapılması gerekenleri açıkladı. Alınması gereken tedbirler hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Mut Belediyesi olarak bizler de tedbirlerimizi alıyoruz” diye konuştu.

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