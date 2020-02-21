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Muzaffer Demir Anadolu Lisesine anlamlı bağış

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 21.02.2020 12:12 | Son Güncelleme

Sivrihisar Eğitim Vakfı (SEV) hayırsever aile vasıtasıyla Muzaffer Demir Anadolu Lisesine bilgisayar desteğinde bulundu.Bağış hakkında bilgi veren Sivrihisar Eğitim Vakfı (SEV) Başkanı Naci Şakar, "Anlamlı Bağış Sivrihisar’daki okulumuzun yapımını sağlayan hayır sahibi Muzaffer Demir ailesi, öğrencilerimizin başarıları için, ihtiyaç duyulan her alanda okul yönetimi ve öğrencilerimizin yanında olmaktadır.

Muzaffer Demir Anadolu Lisesine anlamlı bağış

Sivrihisar Eğitim Vakfı (SEV) hayırsever aile vasıtasıyla Muzaffer Demir Anadolu Lisesine bilgisayar desteğinde bulundu.
Bağış hakkında bilgi veren Sivrihisar Eğitim Vakfı (SEV) Başkanı Naci Şakar, "Anlamlı Bağış Sivrihisar’daki okulumuzun yapımını sağlayan hayır sahibi Muzaffer Demir ailesi, öğrencilerimizin başarıları için, ihtiyaç duyulan her alanda okul yönetimi ve öğrencilerimizin yanında olmaktadır. Son olarak 19 Şubat 2020 günü okulumuzun ihtiyacı olan, çok programlı bilgisayarların armağanında bulundular. Sivrihisar Eğitim Vakfı, Sivrihisar’daki okul ve öğrencilerinin başarıları için her konuda kendilerine destek olmakta, özellikle kütüphane donatımı ve kitap temininde örnek çalışmalar sergilemektedir. Eğitimin önemine inanan ve bizlere destek veren tüm dost ve hemşehrilerimize şükranlarımızı sunarız" dedi.

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