Müzik yeteneğiyle koruma altındaki yüzlerce çocuğa umut aşılıyor

Müzik yeteneği ile kaldığı çocuk evinde keşfedilen hatta bu yeteneğiyle dönemin bakanlarından İmren Aykut'un da dikkatini çeken Atam, eğitim hayatında doğru bir şekilde yönlendirilmesiyle Erzurum Atatürk Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümünden mezun oldu.

En fazla 6-8 kişinin kaldığı, çocukların gelişimlerinin birebir takip edilmesine olanak tanıyan Çocuk Evleri modeli, çoğu akranı gibi Ayşe'nin de kendi ayakları üzerinde sağlam bir şekilde durmasını sağladı.

O dönem faaliyet gösteren Adana Çocuk Esirgeme Kurumuna verilen ve 8 yıl "koğuş tipi" olarak adlandırılan yurtlarda kalan Atam, ardından bu yapıların kapatılarak "ev tipi" hizmet modeline geçiş çalışmaları kapsamında ilk örnekleri inşa edilen Çocuk Evleri'nde yaşamaya başladı.

BURCU ÇALIK- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kuruluşlarda 15 yıl devlet koruması altında büyüyen, müzik öğretmeni ve ses sanatçısı Ayşe Atam , yeteneğiyle kuruluşlarda bulunan diğer çocuklara da umut aşılıyor.

Bu süreçten itibaren okuldaki görevinin yanında kuruluş bakımındaki çocuklar için de gönüllü müzik öğretmenliği yapan, piyano ve viyolonsel çalan Atam, geçtiğimiz aylarda sanatçı Soner Sarıkabadayı tarafından düzenlenen ulusal yarışma Evdeki Ses'i kazandı.

- "Hayallerim, ideallerim, yapmak istediğim çok şey var"

Yarışmanın ödülü olarak ilk tekli albümünü (single) çıkaracak olmanın heyecanını yaşayan Ayşe Atam, gelecek hayallerini AA muhabirine anlattı.

İmren Aykut'un çocukluğunda müziğe yönelmesini sağlayan en önemli kişilerden biri olduğunu vurgulayarak, teşekkürlerini ileten Atam, "Hayallerim, ideallerim, yapmak istediğim çok şey var. Kurumlarda bu duygu daha çok bastırıyor çünkü bir hedefin olması gerekiyor. Herkesin iyi ya da kötü geçtiği yollar var. Bu hepimiz için geçerli. Benim de tek tutunduğum müziğimdi. Benim için çok başka bir tutku. Hislerimi ve kendimi en iyi ifade edebildiğim yol." diye konuştu.

- "Artık kamuda kendi mesleğimize göre atanabiliyoruz"

Çocukluklarında iyi insanlara rastladıkları için hem kendisinin hem de arkadaşlarının çok şanslı olduğunu belirten Atam, sözlerini şöyle sürdürdü: