N'Golo Kante, Avrupa Ligi finalinde yok

Chelsea'nin 28 yaşındaki Fransız yıldızı N'Golo Kante'nin, antrenmanda geçirdiği diz sakatlığı nedeniyle Arsenal ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi finalinde forma giymesinin zor olduğu ifade ediliyor.

Guardian'da yer alan habere göre kulüp doktorları, Cumartesi günü yapılan antrenmanda sakatlandıktan sonra Pazar günü tetkikleri yapılan Kante'nin 3 gün içinde iyileşmesine ilişkin olumlu görüş bildirmiyorlar.

Chelsea'de Kante'nin yanı sıra geçtiğimiz haftalarda ameliyat olan Alman stoper Rudiger, Callum Hudson-Odoi ve Ruben Loftus-Cheek'in de finalde yer alması beklenmiyor.

Sarri'nin Kante'nin yokluğunda orta saha dizilişini Ross Barkley, Jorginho ve Mateo Kovacic'ten oluşturacağı dile getiriliyor.

