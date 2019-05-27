SPOR

N'Golo Kante, Avrupa Ligi finalinde yok

İNGİLTERE HABERLERİ  | 27.05.2019 21:38 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi finalinde Çarşamba günü Arsenal ile karşılaşacak Chelsea'de N'Golo Kante'nin sakatlığı sebebiyle maçta forma giymesinin zor olduğu belirtildi.

N'Golo Kante, Avrupa Ligi finalinde yok

Chelsea'nin 28 yaşındaki Fransız yıldızı N'Golo Kante'nin, antrenmanda geçirdiği diz sakatlığı nedeniyle Arsenal ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi finalinde forma giymesinin zor olduğu ifade ediliyor.

Guardian'da yer alan habere göre kulüp doktorları, Cumartesi günü yapılan antrenmanda sakatlandıktan sonra Pazar günü tetkikleri yapılan Kante'nin 3 gün içinde iyileşmesine ilişkin olumlu görüş bildirmiyorlar.

Chelsea'de Kante'nin yanı sıra geçtiğimiz haftalarda ameliyat olan Alman stoper Rudiger, Callum Hudson-Odoi ve Ruben Loftus-Cheek'in de finalde yer alması beklenmiyor.

Sarri'nin Kante'nin yokluğunda orta saha dizilişini Ross Barkley, Jorginho ve Mateo Kovacic'ten oluşturacağı dile getiriliyor.

Satın alamayacağı şey yok! Zenginliğin böylesiSatın alamayacağı şey yok! Zenginliğin böylesi
Premier Lig'e geri döndülerPremier Lig'e geri döndüler
Cenk Tosun'dan G.Saray itirafı!Cenk Tosun'dan G.Saray itirafı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
N'Golo Kante UEFA Avrupa Ligi chelsea arsenal

En Çok Okunan Haberler

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

17 kadar hapis cezası istenmişti! İddianame kabul edildi

17 kadar hapis cezası istenmişti! İddianame kabul edildi

Beşiktaş'tan ayrıldı, F.Bahçe'ye gidiyor!

Beşiktaş'tan ayrıldı, F.Bahçe'ye gidiyor!

Başakşehir'den Abdullah Avcı açıklaması geldi!

Başakşehir'den Abdullah Avcı açıklaması geldi!

Diagne, şampiyonluk kutlamalarına neden katılmadığını açıkladı

Diagne, şampiyonluk kutlamalarına neden katılmadığını açıkladı

Hasan Şaş için flaş karar

Hasan Şaş için flaş karar

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Cenk Tosun, Everton'a yetmedi

Cenk Tosun, Everton'a yetmedi

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Mesut Özil Arsenal'den ayrılıyor mu?

Mesut Özil Arsenal'den ayrılıyor mu?

Tarihi başarı! 12 yıl sonra Premier Lig'deler

Tarihi başarı! 12 yıl sonra Premier Lig'deler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
N'Golo Kante, Avrupa Ligi finalinde yok

Chelsea'de Kante şoku

Aston Villa, Premier Lig'e geri döndü

Premier Lig'e geri döndüler

Cenk Tosun: Galatasaray şampiyonluğu hak etti

Cenk Tosun'dan G.Saray itirafı!

Everton, Huddersfield'tan Jonas Lössl ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Everton'a Danimarkalı kaleci

Arsene Wenger: Beni kısa bir süre içinde futbol dünyasında yeniden göreceksiniz

Arsene Wenger geri dönüyor

Unai Emery: Mbappe, Real Madrid'e gitmek istedi

Mbappe ve Real Madrid itirafı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.