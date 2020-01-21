Rafael Nadal ve Karolina Pliskova, Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda 2. tura yükseldi

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 2. gün sabah seansındaki maçların büyük bölümü tamamlandı. Tek erkekler ilk tur mücadelesinde, dünya 1 numarası Rafael Nadal ile klasmanın 73. basamağındaki Hugo Dellien karşılaştı. 2009 şampiyonu Nadal, 6-2, 6-3 ve 6-0'lık setlerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Erkeklerde 5 numaralı seribaşı Dominic Thiem, Adrian Mannarino'yu, 9 numaralı seribaşı Roberto Bautista da Feliciano Lopez'i 3-0 mağlup ederek adlarını 2. tura yazdırdı. 2014 şampiyonu ve 15 numaralı seribaşı Stanislas Wawrinka ise Damir Dzumhur'u 3 saat sonunda 3-1 (7-5, 6-7, 6-4, 6-4) yenerek yoluna devam etti.
Kadınlarda 2 numaralı seribaşı Karolina Pliskova, dünya 41 numarası Kristina Mladenovic ile oynadığı ilk tur karşılaşmasını, 6-1 ve 7-5'lik setlerle 2-0 kazandı. 5 numaralı seribaşı Elina Svitolina, 6 numaralı seribaşı Belinda Bencic ve 10 numaralı seribaşı Madison Keys, rakiplerini 2-0 ile geçerek 2. tura yükseldi.
Dünya 78'incisi Ons Jabeur, Johanna Konta'yı 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek 12 numaralı seribaşı olan rakibini eledi. 19 numaralı seribaşı Donna Vekic de turnuvaya davetle katılan 2008 şampiyonu Maria Sharapova'yı 2-0 (6-3, 6-4) yendi.
(AA)
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