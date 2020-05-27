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Nadir görülen İbibik kuşu park ve bahçelerde

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 27.05.2020 14:35 | Son Güncelleme

Korona virüs nedeniyle insan yoğunluğu, gürültü kirliliğinin azalması ile doğanın adeta kendini yenilemesi sonucu yaban hayatı hareketlendirirken, Eskişehir’in Çifteler ilçesinde uzun bir aranın ardından kent merkezinde ilk defa İbibik kuşu gözlendi.Normalde insanın yerleştiği yerlerde pek bulunamayan İbibik kuşu, Covid-19 nedeniyle insanların evde kapanması, kalabalıkların azalması ile doğal güzelliği dikkati çeken park ve bahçelerde görülmeye başladı.

Korona virüs nedeniyle insan yoğunluğu, gürültü kirliliğinin azalması ile doğanın adeta kendini yenilemesi sonucu yaban hayatı hareketlendirirken, Eskişehir’in Çifteler ilçesinde uzun bir aranın ardından kent merkezinde ilk defa İbibik kuşu gözlendi.
Normalde insanın yerleştiği yerlerde pek bulunamayan İbibik kuşu, Covid-19 nedeniyle insanların evde kapanması, kalabalıkların azalması ile doğal güzelliği dikkati çeken park ve bahçelerde görülmeye başladı. Çifteler ilçesinde bu sabah aniden görülen İbibik kuşu vatandaşları sevindirdi. Vatandaşlar ise nadir görülen bu manzarayı fotoğraflamayı unutmadı. Çifteler ilçesinin Sakarya mahallesindeki bir bahçede görülen bu kuş, saglın döneminde daha az zarar verilen doğanın güzelliğini bir kez daha hatırlattı.

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