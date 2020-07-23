YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Nafaka davasında fenalaşan baba hayatını kaybetti

Nafaka davasında fenalaşan baba hayatını kaybetti

DENİZLİ HABERLERİ  | 23.07.2020 15:35 | Son Güncelleme

Denizli’de, daha önce boşanan çiftin nafaka davasında çıkan tartışmanın ardından fenalaşarak hastaneye kaldırılan yaşlı adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Edinilen bilgilere göre daha önce boşanan G.K.

Nafaka davasında fenalaşan baba hayatını kaybetti

Denizli’de, daha önce boşanan çiftin nafaka davasında çıkan tartışmanın ardından fenalaşarak hastaneye kaldırılan yaşlı adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Edinilen bilgilere göre daha önce boşanan G.K. ve A.A. arasında Aile Mahkemesinde nafaka davası sebebiyle adliyeye geldi. Ailelerinde geldiği duruşma öncesi iki taraf arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmayı adliye görevlileri ve polis ekipleri güçlükle ayırdı. Burada fenalaşan G.K’nın 70 yaşındaki babası İsmail K., sağlık ekipleri tarafından Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Hastanede ki tüm müdahalelere rağmen yaşlı adam kalp krizi sebebiyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İnternet fenomeni oldular! Her şey böyle başladı... İnternet fenomeni oldular! Her şey böyle başladı...
Orada ne olduğunu öğrenen gözlerine inanamıyor! Orada ne olduğunu öğrenen gözlerine inanamıyor!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Denizli Namaz Vakitleri 23 Temmuz Perşembe

İmsak
04:13
Sabah
05:53
Öğle
13:15
İkindi
17:06
Akşam
20:28
Yatsı
22:00

Denizli Nöbetçi Eczaneler23 Temmuz Perşembe

Ada Eczanesi
Merkezefendi
Efe Eczanesi
Merkezefendi
Şifa Eczanesi
Merkezefendi
Turunç Eczanesi
Merkezefendi
Ceylan Eczanesi
Pamukkale
Kabayuka Eczanesi
Pamukkale
Sude Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.